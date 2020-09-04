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04 Eyl 2020 - 13:55- Gündem G: 04 Eyl 2020 - 13:58

Yuvacık Barajı’nda su seviyesi yarıya düştü

Kocaeli'nin içme suyu ihtiyacının büyük bir kısmının karşılandığı Yuvacık Barajı’nda su seviyesi yüzde 53’e düştü. Boşalan baraj havadan görüntülendi.

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Kocaeli’ye yaz mevsiminde beklenen yağışların henüz düşmemesi barajlardaki doluluk oranını etkiledi. Kocaeli’nin Başiskele ilçesinde bulunan 51 milyon metreküp kapasiteli Yuvacık Barajı’nda su seviyesi yüzde 53’e düştü. Kocaeli Su ve Kanalizasyon İdaresinin (İSU) resmi internet sitesindeki verilere göre Yuvacık Barajı’nda 26 milyon 750 bin metreküp su kaldı. Su seviyesi her geçen gün düşen Yuvacık Barajı havadan görüntülenirken, Kocaeli’nin su ihtiyacının karşılandığı bir başka baraj olan Namazgah Barajı’nda ise su seviyesi yüzde 61 oranında, 13 milyon 760 bin metreküp olarak ölçüldü.

04 Eyl 2020 - 13:55 - Gündem

Muhabir İhlas Haber Ajansı

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