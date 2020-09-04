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04 Eyl 2020 - 14:17- Gündem G: 04 Eyl 2020 - 14:18

Gelecek İzmit’e ilk ziyaret Saadet’ten

Saadet Partisi İzmit İlçe Başkanı Samet Gürsoy yönetim kurulu üyeleriyle birlikte Gelecek Partisi İzmit İlçe Başkanı Ömer Uçar’ı ziyaret etti.

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İki hafta önce yapılan kongrede Gelecek Partisi İzmit ilçe Başkanı seçilen Ömer Uçar, bir hafta önce mazbatasını alarak göreve başlamıştı. Uçar’a ilk tebrik ve hayırlı olsun ziyaretini ise Saadet Partisi İzmit İlçe Başkanı Samet Gürsoy gerçekleştirdi. Son derece samimi ve sıcak bir ortamda gerçekleşen ziyarette konuklarına il ve ilçe binasını gezdiren Ömer Uçar ikramlarda bulundu. Ortak paydanın İzmit ve Türkiye olduğu vurgulanarak siyasi partiler arasında diyaloğun öneminin altı çizildi. Teşkilatlanma ve kongre süreçlerini yeni tamamladıklarını belirten Ömer Uçar, kendisine yapılan ilk siyasi ziyaret olduğunu vurgulayarak teşekkür etti ve ilk fırsatta iadei ziyarette bulunacağını söyledi.

04 Eyl 2020 - 14:17 - Gündem

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