Kahraman’a da AKP Genel Merkez yolcusu!

Kocaeli de çok başarılı iki dönem gençlik kolları Başkanlığı görevini yerine getiren Kahraman’a AKP Genel Merkez Koordinatörlüğü görevi verildi.

KAHRAMAN SAMSUNDA

Görevi alır almaz Samsun’a geçen Kahraman kongre süreçlerini organize etmeye başladı. Kahraman; “Partimiz uzun süre gençlik Kolları başkanlığı görevimiz sonrasında, gençlik Kolları kongre süreçleri ve sonrasında yapılacak gençlik çalışmaları için bizlere Koordinatörlük görevi verdiler, ömrümüzün sonuna kadar AK davamıza ve liderimiz sayın Recep Tayyip Erdoğan’a hizmet etmeye, omuzundan bir toz tanesi kadar olsa da yük almaya devam edeceğim” ifadelerini kullandı.