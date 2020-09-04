Eski İlçe Sekreteri partiden de istifa etti

İYİ Parti İlçe Sekreteri görevini yürüten Cemil Özbey sosyal medya hesabından “Siyasette insanın inandığı doğrular, hayaller, değerler, duruşlar olmayınca artık onun istifa zamanı gelmiştir” şeklinde açıklamada bulunmasının ardından ilçe sekreterliği görevinden istifa ettiğini duyurmuştu. Özbey, bugün yine sosyal medya hesabı üzerinden İYİ Parti’den de istifa ettiğini duyurdu. Özbey, e-Devlet üzerinden siyasi parti üyeliğini sonlandırdı.