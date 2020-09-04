İzmit Belediyesinden koronavirüse karşı gece mesaisi 

Koronavirüsün ülkemizde görüldüğü ilk andan itibaren kentin dört bir yanında temizlik ve hijyen çalışmalarına başlayan ve devam eden süreçte tedbiri elden bırakamayan İzmit Belediyesi, gece gündüz demeden kentin tüm yollarında yıkama çalışmalarına devam ediyor. Ekipler, vatandaşlar tarafından gün içerisinde yoğun olarak kullanılan yollarda yaptıkları ilaçlı ve tazyikli suyla yıkama işlemlerine gece de devam ediyor. Ekipler dün gece kent merkezindeki birçok noktayla beraber, Kadıköy Mahallesi, Yeşilova ve çevresinde çok sayıda cadde ve sokakta dezenfekte çalışması gerçekleştirdi.
YOLLAR DEZENFEKTE EDİLDİ
İzmit Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri bu kapsamda önceki gece Turan Güneş Caddesi Kireç Ocakları mevkiinden Seymen Sapağına kadar olan yolda, Kadıköy Mahallesi Bağdat Caddesi’nde ve Yeşilova Mahallesi’nde birçok cadde, sokak ve cemiyetlerin yapıldığı alanlarda yıkama çalışması yaptı. Çalışma yapılan bölgeleri koronavirüse karşı güvenli hale getiren ekipler, ilçe genelindeki dezenfeksiyon işlemlerine ara vermeden devam ediyor.
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.