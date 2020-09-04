TEM de kapalı D-100 de…

İlimizde bugün tam bir trafik felci yaşandı. İstanbul- Ankara istikametinde TEM Otoyolu durdu. Aşırı trafik nedeniyle duran otoyoldaki yoğunluk bu defa da D-100’e sıçradı. Otoyolda yaşanan yoğunluk D-100’de de yaşanınca, Gebze İzmit merkez istikameti vatandaşı çileden çıkarttı.