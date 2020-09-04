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04 Eyl 2020 - 14:43- Gündem G: 04 Eyl 2020 - 14:54

TEM de kapalı D-100 de…

Öğlen saatlerinde Kocaeli de trafik adeta felç oldu. TEM İstanbul- Ankara istikametinde durma noktasına gelince trafik yoğunluğu D-100’e kaydı. Bu defa D-100 tıkandı

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İlimizde bugün tam bir trafik felci yaşandı. İstanbul- Ankara istikametinde TEM Otoyolu durdu. Aşırı trafik nedeniyle duran otoyoldaki yoğunluk bu defa da D-100’e sıçradı. Otoyolda yaşanan yoğunluk D-100’de de yaşanınca, Gebze İzmit merkez istikameti vatandaşı çileden çıkarttı.

04 Eyl 2020 - 14:43 - Gündem

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