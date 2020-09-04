Gölcük Rotary’de önemli misafir 

2420. Bölge Guvernörü Gaye Binark, Eşi Mete Binark, 2420. Bölge Guvernör Yardımcısı Raif Bolat ve eşi Nevin Bolat’ın katılımlarıyla, Gölcük Rotary Kulübü’ne guvernör ziyareti ritüelini gerçekleştirdi. Bu önemli etkinliğe çok sayıda kulüp üyesi katılırken, aynı zamanda Onurcan Yardım ve Rotarakt Kulübü Üyesi Can Altunbu, toplantıda misafir olarak hazır bulundu.



PROJLER ANLATILDI



Gecede Gölcük Rotary Kulübü Dönem Başkanı Prof. Dr. Dilek İçli, dönemin projelerini, hedefleri, yaptıklarını ve yapacaklarını içeren bir sunum gerçekleştirdi. 2420. Bölge Guvernörü Gaye Binark ve 2420. Bölge Guvernör Yardımcısı Raif Bolat, Gölcük Rotary Kulübü’nün bu dönem yaptığı ve yapacağı projeler hakkında değerlendirmelerde bulundu. Aynı akşam kulüp üyelerinden Beykan Emre Ural’a Paul Harris dostluğu rozeti takıldı. Bu önemli tören sonrasında Gölcük Rotary Kulübü üyeleri ve bölge temsilcileri hep birlikte dostluk yemeği yiyerek geceyi sonlandırlar.