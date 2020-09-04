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04 Eyl 2020 - 15:18- Gündem G: 04 Eyl 2020 - 15:21

İl Emniyet Müdürü esnafı denetledi

İl Emniyet Müdürü Veysal Tipioğlu, İzmit’te denetim gerçekleştirerek Koronavirüs tedbirleri konusunda esnafa ve vatandaşa uyarılarda bulundu.

Nazım Özgün Erbulan
Nazım Özgün Erbulan Tüm Haberleri
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Koronavirüs tedbirleri kapsamında İl Emniyet Müdürü Veysal Tipioğlu bugün Güvenlik Şube Müdürü Ömer Kodal, İKM Başkanı Murat Öztürk ve emniyet amirleri ile birlikte denetim gerçekleştirdi. İzmit’te yapılan denetimde kentin en işlek caddeleri olan Hürriyet, İstiklal ve Fethiye Caddesi’nde esnaf ve vatandaşlar ziyaret edilerek maske, hijyen ve temizlik konularında uyarılarda bulunuldu. Tipioğlu konuyla ilgili yaptığı açıklamada kontrollerin devam edeceğini bildirdi.

04 Eyl 2020 - 15:18 - Gündem

Muhabir Nazım Özgün Erbulan

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