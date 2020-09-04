Özlü, “Sahne Sizin”de gençlerle şarkılar söyledi

Başiskele Belediyesi’nin sokak müziğine farklı bir soluk getirdiği projesi “Genç Yetenekler Sahne Sizin” Başiskele Sahili’nde devam ediyor. Başiskele Belediye Başkanı Yasin Özlü, önceki gece sahilde kurulan sahnede gençlerle birlikte şarkılar söyledi. Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü’nün koordinesinde her hafta çarşamba günü gerçekleştirilen etkinlik müzikseverler tarafından büyük beğeni topluyor. Sosyal mesafe, maske ve hijyen kurallarına uygun olarak gerçekleştirilen etkinliğe vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

KULAKLARIN PASINI SİLDİLER

Sahne Sizin programlarının en fazla genç yeteneğinin bir arada sahne aldığı etkinlikte gençler, şarkılarıyla kulakların pasını sildiler. Ege Yöresi’ne ait Zeybek halk oyunlarının da oynandığı etkinlik izleyicileri mest etti. Programın sonunda Başkan Özlü de sahneye çıkarak gençler ile birlikte şarkılar söyledi.