Sekbanlı’nın sorunları Hürriyet ile çözüm buluyor

Halkla birlikte yönetim modeliyle, çalışmalarda halkın fikrini alarak hareket eden İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, Sekbanlı Mahallesi sakinlerini ziyaret ederek, mahallede incelemelerde bulundu. Başkan Hürriyet’e, Sekbanlı Mahalle Muhtarı Hakkı Öztaş ve CHP İzmit İlçe Başkan Yardımcısı Tuncay Çakır eşlik etti.
“KADIN VE ÇOCUKLAR DA EĞİTİM ALABİLECEK”
Başkan Hürriyet, “Kent genelinde bulunan mahalle konaklarının büyük bir bölümünün kapıları kilitli. Sadece beton bir yapı dikmek kolay, önemli olan oranın içini yararlı bir şekilde doldurmak. Biz burada iki odası bulunan sadece muhtarlığın kullanabileceği bir alan değil, bölge halkının her kesiminin yararlanabileceği bir alan oluşturacağız. Kadınların, çocukların eğitimler alabileceği güzel bir yapı oluşturacağız” dedi.
SEKBANLI GÜZELLEŞECEK
Başkan Hürriyet, Sekbanlı Mahalle Muhtarı Öztaş’ın ve köy halkının taleplerini dikkatlice dinleyerek ilgili birim müdürlerine not aldırdı. Başkan Hürriyet yapılan incelemelerde köy camii çevresinde cemaatin ibadetlerini kolaylaştıracak çevre düzenlemeleri, yollarda ve boş alanlarda yapılacak çevre düzenlemeleriyle ilgili yapılacak çalışmalar konusunda bilgilendirmelerde bulundu. Yapılan incelemelerin ardından köy kadınları Başkan Hürriyet’e meşhur mancarlı pide ikram etti.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.