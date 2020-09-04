Sekbanlı’nın sorunları Hürriyet ile çözüm buluyor

Halkla birlikte yönetim modeliyle, çalışmalarda halkın fikrini alarak hareket eden İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, Sekbanlı Mahallesi sakinlerini ziyaret ederek, mahallede incelemelerde bulundu. Başkan Hürriyet’e, Sekbanlı Mahalle Muhtarı Hakkı Öztaş ve CHP İzmit İlçe Başkan Yardımcısı Tuncay Çakır eşlik etti.

“KADIN VE ÇOCUKLAR DA EĞİTİM ALABİLECEK”

Başkan Hürriyet, “Kent genelinde bulunan mahalle konaklarının büyük bir bölümünün kapıları kilitli. Sadece beton bir yapı dikmek kolay, önemli olan oranın içini yararlı bir şekilde doldurmak. Biz burada iki odası bulunan sadece muhtarlığın kullanabileceği bir alan değil, bölge halkının her kesiminin yararlanabileceği bir alan oluşturacağız. Kadınların, çocukların eğitimler alabileceği güzel bir yapı oluşturacağız” dedi.

SEKBANLI GÜZELLEŞECEK

Başkan Hürriyet, Sekbanlı Mahalle Muhtarı Öztaş’ın ve köy halkının taleplerini dikkatlice dinleyerek ilgili birim müdürlerine not aldırdı. Başkan Hürriyet yapılan incelemelerde köy camii çevresinde cemaatin ibadetlerini kolaylaştıracak çevre düzenlemeleri, yollarda ve boş alanlarda yapılacak çevre düzenlemeleriyle ilgili yapılacak çalışmalar konusunda bilgilendirmelerde bulundu. Yapılan incelemelerin ardından köy kadınları Başkan Hürriyet’e meşhur mancarlı pide ikram etti.