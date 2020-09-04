Gündoğdu Rehabilitasyon’da ‘sözde izolasyon birimi’ pes dedirtti

İzmit Gündoğdu’da bulunan Kocaeli Bakım Rehabilitasyon ve Aile Danışma Merkezi’nde kalan bakıma muhtaç yaşlılar ve huzur evlerinde kalan bakıma muhtaç vatandaşlar, sağlık kuruluşlarına gitmeden önce ve sağlık kuruluşlarından döndükten sonra bu izolasyon merkezinde karantinada tutuluyor. Diyalize giren yaşlılar ise 3 günde bir hastanelere gitmek zorunda oldukları için izolasyon merkezindeki kalma süreleri hiç bitmiyor.

YER YATAĞINDA YATIYORLAR

İzolasyon merkezi olarak, İzmit Gündoğdu Rehabilitasyon Merkezi’nin birinci ve üçüncü katları kullanılıyor. İzolasyon denilerek çürümüş kapıları, pislik içindeki zeminler, tehlikeli boyutta pis tutulan banyo ve tuvaletleri, soğuk ve tatsız yemekleri olan bu merkezde yaşlılar bir de yer yataklarında yatırılıyor.

KURTULMAK İSTİYORLAR

İzolasyon merkezinden kurtulmak isteyen yaşlılar, huzurevine geçebilmek için buradaki görevlilere yalvarıyor. Birçoğunun, “Nereden düştük buraya. Bizi kim kurtaracak?” diye feryat ettiği söyleniyor. Haber merkezimize iletilen fotoğraflar da bu iddiaları kanıtlayacak tarzda. Bu merkezde diyalize giren ve son derece hijyenik ortamlarda kalması gereken böbrek hastaları da bulunuyor. En tehlikeli durumda olanlar da onlar.

MERKEZ S.O.S. VERİYOR

Kağıt üzerinde bir şeyler yapılıyormuş gibi göstermek uğruna, onlarca yaşlımızın hayatı riske atılıyor. Şu an 14 engelli ve hasta yaşlının sözde izole edildiği merkez S.O.S. veriyor. Bu merkezde kalan yaşlılar hayatlarının en kötü günlerini geçiriyor.