YRP’li Başkan Altındeğer görevini bıraktı

Yeniden Refah Partisi Karamürsel İlçe Başkanı Necmi Altındeğer, görevinden istifa etti. Yaklaşık 9 ay önce YRP Karamürsel İlçe Başkanlığına gelen Necmi Altındeğer istifa ettiğini açıkladı. Altındeğer yaptığı açıklamada, ‘iş hayatımın yoğunluğundan dolayı gördüğüm lüzum üzerine YRP Karamürsel İlçe Başkanlığı görevinden istifa ettim. Yeni yönetime başarılar dilerim. Allah hayırlı etsin inşallah” dedi. Altındeğer, istifa dilekçesini il yönetimine gönderdiğini belirterek “Ben ilçe başkanlığından istifa ettim partimden değil, her zaman partimin yanındayım” dedi.