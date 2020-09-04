Gölcükspor, Oğuzhan Türkmen’i transfer etti

Bir çok takımla temas halinde olan golcü futbolcu Gölcükspor’u tercih ederken, Kırmızı Siyahlı kulüp ile başarılı olmak istediğini ifade etti. 1987 İzmit doğumlu futbolcu 129 BAL maçında 76, 108 3. Lig maçında da 33 gole imza attı.