Hürriyet soruyor, İzmitliler kente dokunuyor

Kentte gerçekleştireceği projeleri halka soran ve çalışmalarını bu doğrultuda şekillendiren İzmit Belediye Başkanı Av. Fatma Kaplan Hürriyet, Karabaş Mahallesi Rauf Orbay Caddesi sakinleri ve esnafıyla bir araya geldi. Programda Rauf Orbay Caddesi Yeni Düzenleme Projesi sunumu gerçekleştirildi. Caddenin yenilenmesi üzerine esnafın ve bölge sakinlerinin fikrini alan Başkan Hürriyet, küçük dokunuşlarla sokağın ambiyansının tamamen değişeceğini belirtti.
ÖNERİLERİNİZ ÇOK KIYMETLİ
Programda konuşan İzmit Belediye Başkanı Av. Fatma Kaplan Hürriyet, “Biz burada küçük, samimi ve romantik dokunuşlarla bambaşka bir ambiyans yaratmak istiyoruz. Bu bölge, Ege ve Akdeniz’in küçük şirin kasabalarında olduğu gibi bir cazibe merkezi olsun. Hedefimiz hem esnaf hem de vatandaşın rahatlıkla ve güvenle dolaşabileceği ve vakit geçirebileceği bir alan oluşturmak. Biz yaptığımız ve yapacağımız her projede vatandaşımızın fikrini alıyoruz ve çalışmalarımızı bu doğrultuda yürütüyoruz. Sizin önerileriniz bizim için çok kıymetli. Hep birlikte bu bölgeyi çok daha canlı, konforlu ve görsel açıdan da daha güzel hale getireceğiz” ifadelerini kullandı.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.