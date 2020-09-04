Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
04 Eyl 2020 - 17:15- Gündem G: 04 Eyl 2020 - 17:20

KOMSDER'den önemli açıklama

Kocaeli Müzisyenleri, Sahne ve Set Çalışanları Derneği’nin (KOMSDER), düğün kısıtlaması ile ilgili açıklama yaptı. Başkanlığını Yetkin Kunter’in yaptığı dernek, kısıtlamalara çok sert tepki gösterdi.
mask

KOMSDER yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi. “ Covid-19 önlemleri kapsamında alınan bu tedbirler elbette gerekli fakat 6 aydır mağduriyet yaşayan müzik sahne ve set çalışanlarının mağduriyetleri 2 kat daha da arttırmıştır. Bu sektörde binlerce emekçi aylardır işsiz ve evlerine ekmek götüremiyorlar. Buna rağmen biz yardım değil, çalışmak istiyoruz. Devletin sesimizi duymasını Ve bir an önce sanatçı destek paketinin hayata geçirilmesini bekliyoruz."

GÜVENCESİZ BİR ŞEKİLDE ORTADA KALDIK

"Canlı müzik sahne ve set çalışanları sektörü için en yüksek sezon olarak tanımlanabilecek bu dönemde tüm konserlerin tiyatroların aniden durması, müzisyenlerin yanı sıra, tiyatro ve sahne sektörün görünmeyen emeğini üreten teknik ekipler, rodiler, salon çalışanları, ses ve ışıkçılar, organizasyon firmaları,  işsiz bıraktı. Şimdi de cemiyet müzisyenleri, kınacılar, ses ve ışıkçılar,garson, komi, aşçı, yamak, bulaşıkçı, tedarikçiler.çiçekçiler ve cemiyet sahipleri ve dahi cemiyet işi yapan mekân sahiplerinin de mağduriyetleri çok fazla artmıştır. Salgın nedeniyle bu önlemlerin alınması zorunluydu elbette, ancak sektör çalışanları aniden gelirsiz ve güvencesiz bir şekilde ortada kaldılar. Müzik ve sahne sektörü çalışanlarının büyük çoğunluğu kaderi ile baş başa kalacak gibi görünüyor"

BİZLERE SAHİP ÇIKILMASINI İSTİYORUZ

"Türkiye’de de oldukça kırılgan bir yapıya sahip olan sanat dünyasının geri dönülemez bir yara almadan faaliyetlerine devam edebilmesi için kamu, sivil toplum ve özel sektörün el ele vererek geliştireceği, kapsamlı ve uzun vadeli bir destek modelinin hızla hayata geçirilmesi gerekir. Türkiye’deki sanatçılar için hiçbir destek paketinin açıklanmadığı gerçeğini göz önünde bulundurursak, Türkiyeli sanatçılar; tabir-i caizse iş satamama durumunda nasıl önlemler alacak, nasıl geçinecek? Nasıl en temel ihtiyaçlarını giderecek?  En temel özelliklerinden biri insanları bir araya getirmek olan kültür-sanat alanı bu koşullar altında çok zor bir dönemden geçse de, yeni ve yaratıcı çözümlerle kendi geleceğini de şekillendirecektir. Unutmayalım ki Sanat vazgeçilmezdir. Kocaeli de kültür-sanatla uğraşan tüm sanat emekçilerinin sıkıntılarına çözüm bulmak birlik ve beraberliği sağlamak için kurulan Kocaeli Müzisyenleri, Sahne ve Set Çalışanları Derneği’ (KOMSDER) son genelgeyle mağdur olan müzisyen sahne ve set çalışanlarının evlerine ekmek götürmeleri en temel ihtiyaçlarının giderilmesi ve  bu süreç bitene kadar devletimizin bizlere sahip çıkacağını bu mağduriyetimizi gidermesini istiyoruz."

04 Eyl 2020 - 17:15 - Gündem

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

HİDROS GRUP BÜNYEMİZDE ÇALIŞTIRILMAK ÜZERE ARKADAŞLAR ARIYORUZ

1 BİLGİ İŞLEM - Üniversitelerin ya da meslek yüksek okullarının bilişim teknolojileri bilgisayar donanım veya yazılım bölümlerinden mezun; - Şirket...

0262 335 63 66 HİDROS GRUP

ELEMAN ARANIYOR

- Komi, - Garson, - Mutfak - Izgara elemanı alınacaktır.

0538 551 35 41 MİNİ KÖŞK

SAHİBİNDEN SATILIK DÜKKAN

Başiskele Sanayi Sitesi’nde Dış cepheleriyle toplam 500 m2, İç cepheleri 195m2 kullanım alanı olan 2’li dükkan

0537 308 16 63

HURDA GAZETE SATILIR

Hurda (eski gazete) gazete satılır

0532 643 01 81

ağır vasıta şoförü alınacaktır

KNAUF FABRİKASI’NDA çalışacak ağır vasıta şoförü aranmaktadır

0536 386 21 97

ŞOFÖR ALINACAKTIR

KURUÇEŞME’DE EKMEK FIRININA ACİL ŞOFÖR ALINACAKTIR

0532 434 25 25

ELEMAN ARANIYOR

ARANAN ADAY ÖZELLİKLER -ERKEK -18-30 - ELEKTRİK-MEKANİK YARDIMCI ELEMAN VE USTA ELEMAN -MESLEK LİSESİ ELEKTRİK ELEKTRONİK BÖLÜMÜ YADA MYK BELGELİ...

0262 311 61 01 EGD ELEKTİK ELEKTRONİK MAKİNA MÜH. SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

MASÖR ERDAL

Bel, boyun, adale, kas, kuluç, her türlü ağrı kesici masaj, refleksoloji ve selülit masajı yapılır.

0546 862 05 78

YÜRÜYEN VE UÇAN TÜM HAŞERELERLE MÜCADELE

Kocaeli bölgesinde, * Ev * İş yeri * Çeşitli alanlarda ilaçlama yapılır. Covid-19 buharlı dezenfektan yapılmaktadır.

05071250076 KARTEPE TARIM VE İLAÇLAMA

KİRALIK OFİS

İzmit Belediye İşhanı 7. kat, eşyalı Deniz manzaralı, 28 m2 kiralık ofis

0 532 344 19 97

Günlük 0 TL'den başlayan fiyatlarla ilanınızı oluşturun yayınlayın
Sekbanlı’nın sorunları Hürriyet ile çözüm buluyor mask
Sekbanlı’nın sorunları Hürriyet ile çözüm buluyor
Özlü, “Sahne Sizin”de gençlerle şarkılar söyledi mask
Özlü, “Sahne Sizin”de gençlerle şarkılar söyledi
Tahtalı Göleti çekim merkezi olacak mask
Tahtalı Göleti çekim merkezi olacak
Körfez’de atölye yenileniyor mask
Körfez’de atölye yenileniyor
İzmit Belediyesinden koronavirüse karşı gece mesaisi  mask
İzmit Belediyesinden koronavirüse karşı gece mesaisi 
Gelecek İzmit’e ilk ziyaret Saadet’ten mask
Gelecek İzmit’e ilk ziyaret Saadet’ten
Anket Covid ile mücadelede en etkili yöntem sizce hangisi?
BEĞEN 28 B
TAKİP ET 5 B
TAKİP ET
TAKİP ET
Meteoroloji uyardı: Kocaeli'ye yağmur geliyor mask
Meteoroloji uyardı: Kocaeli'ye yağmur geliyor
Kefken Adası’nın tek ailesi, görenleri kıskandırıyor mask
Kefken Adası’nın tek ailesi, görenleri kıskandırıyor
İşte Kocaeli'de vaka sayısı artan ilçeler! mask
İşte Kocaeli'de vaka sayısı artan ilçeler!
Kaan Şensoy evinde öldürüldü mask
Kaan Şensoy evinde öldürüldü
Eski başkan Sefa Sirmen, Marmaris’e mi yerleşiyor mask
Eski başkan Sefa Sirmen, Marmaris’e mi yerleşiyor
Körfez Belediyesi'nde 2 vaka daha! mask
Körfez Belediyesi'nde 2 vaka daha!

GALERİ

Tarihi surların yanı başında inşaat kazısı ekipleri harekete geçirdi mask
Tarihi surların yanı başında inşaat kazısı ekipleri harekete geçirdi
11 aracın karıştığı zincirleme kaza güvenlik kameralarına yansıdı mask
11 aracın karıştığı zincirleme kaza güvenlik kameralarına yansıdı
Sabahları inşaatta çalışıp akşamları antreman yapıyorlar mask
Sabahları inşaatta çalışıp akşamları antreman yapıyorlar
İşte Kocaeli'nin koronavirüs haritası mask
İşte Kocaeli'nin koronavirüs haritası
Vücudunun yüzde 40’ı yanan işçi yoğun bakıma alındı mask
Vücudunun yüzde 40’ı yanan işçi yoğun bakıma alındı
Belediye başkanı denizin dibinden çöp topladı mask
Belediye başkanı denizin dibinden çöp topladı
BEĞEN 28 B
TAKİP ET 5 B
TAKİP ET
TAKİP ET

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL