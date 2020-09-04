KOMSDER'den önemli açıklama

KOMSDER yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi. “ Covid-19 önlemleri kapsamında alınan bu tedbirler elbette gerekli fakat 6 aydır mağduriyet yaşayan müzik sahne ve set çalışanlarının mağduriyetleri 2 kat daha da arttırmıştır. Bu sektörde binlerce emekçi aylardır işsiz ve evlerine ekmek götüremiyorlar. Buna rağmen biz yardım değil, çalışmak istiyoruz. Devletin sesimizi duymasını Ve bir an önce sanatçı destek paketinin hayata geçirilmesini bekliyoruz."

GÜVENCESİZ BİR ŞEKİLDE ORTADA KALDIK

"Canlı müzik sahne ve set çalışanları sektörü için en yüksek sezon olarak tanımlanabilecek bu dönemde tüm konserlerin tiyatroların aniden durması, müzisyenlerin yanı sıra, tiyatro ve sahne sektörün görünmeyen emeğini üreten teknik ekipler, rodiler, salon çalışanları, ses ve ışıkçılar, organizasyon firmaları, işsiz bıraktı. Şimdi de cemiyet müzisyenleri, kınacılar, ses ve ışıkçılar,garson, komi, aşçı, yamak, bulaşıkçı, tedarikçiler.çiçekçiler ve cemiyet sahipleri ve dahi cemiyet işi yapan mekân sahiplerinin de mağduriyetleri çok fazla artmıştır. Salgın nedeniyle bu önlemlerin alınması zorunluydu elbette, ancak sektör çalışanları aniden gelirsiz ve güvencesiz bir şekilde ortada kaldılar. Müzik ve sahne sektörü çalışanlarının büyük çoğunluğu kaderi ile baş başa kalacak gibi görünüyor"

BİZLERE SAHİP ÇIKILMASINI İSTİYORUZ

"Türkiye’de de oldukça kırılgan bir yapıya sahip olan sanat dünyasının geri dönülemez bir yara almadan faaliyetlerine devam edebilmesi için kamu, sivil toplum ve özel sektörün el ele vererek geliştireceği, kapsamlı ve uzun vadeli bir destek modelinin hızla hayata geçirilmesi gerekir. Türkiye’deki sanatçılar için hiçbir destek paketinin açıklanmadığı gerçeğini göz önünde bulundurursak, Türkiyeli sanatçılar; tabir-i caizse iş satamama durumunda nasıl önlemler alacak, nasıl geçinecek? Nasıl en temel ihtiyaçlarını giderecek? En temel özelliklerinden biri insanları bir araya getirmek olan kültür-sanat alanı bu koşullar altında çok zor bir dönemden geçse de, yeni ve yaratıcı çözümlerle kendi geleceğini de şekillendirecektir. Unutmayalım ki Sanat vazgeçilmezdir. Kocaeli de kültür-sanatla uğraşan tüm sanat emekçilerinin sıkıntılarına çözüm bulmak birlik ve beraberliği sağlamak için kurulan Kocaeli Müzisyenleri, Sahne ve Set Çalışanları Derneği’ (KOMSDER) son genelgeyle mağdur olan müzisyen sahne ve set çalışanlarının evlerine ekmek götürmeleri en temel ihtiyaçlarının giderilmesi ve bu süreç bitene kadar devletimizin bizlere sahip çıkacağını bu mağduriyetimizi gidermesini istiyoruz."