Karantinadayken dışarı çıkan özel bireye polis müdahale etti

Olay, Kocaeli’nimn Gölcük ilçesi Hisariyen Mahallesi Ceylan Sokak’ta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, A.G. (35) isimli zihinsel engelli vatandaş, annesinin korona virüs test sonucu pozitif çıkması nedeni ile ailesi ile birlikte karantinaya alındı. 15 günlük ev karantinasına alınan aile üyelerinden A.G., el arabasıyla sokağa çıkarak hurda malzeme toplamaya başladı. A.G.’yi gören komşuları durumu hemen polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi.
UYARILDI
Kısa süre sonra olay yerine gelen ekipler A.G.’ye maskesini takmasını ve eve dönmesini söyledi. Ekiplerin uyarısı sonrasında A.G. isimli vatandaş el arabasını alarak evine döndü. Vatandaş ekipler tarafından karantina süresince evinden dışarı çıkmaması konusunda uyarıldı.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.