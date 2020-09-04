TBMM Başkanı Şentop ‘idam cezası’ için evet dedi

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, bir dizi ziyaretlerde bulunmak üzere gittiği Tekirdağ'da açıklamalarda bulundu. Fransa'da bir derginin Hz. Muhammed'i tahkir eden karikatürleri yeniden yayımlama kararını ve Macron’un bu durumu ifade özgürlüğü kapsamında değerlendirmesine değinen Şentop, şunları söyledi; "Macron’un İslam’ın lideri Peygamber Efendimize, dünya üzerinde 2 milyara yakın İslam aleminin uğruna hayatını feda etmeyi göze alabilecek bir insana, bir peygambere bu şekilde hareket edilmesinin ifade özgürlüğü içerisinde bulunduğunu söylüyorsa kendisine, değerlerine, ailesine karşı yapılabilecek hakaretlerin de ifade özgürlüğü kapsamında olduğunu kabul ediyor demektir."

MANEVİ FAİLİ

"Bunları korumak, din özgürlüğünü korumanın bir gereğidir. Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi ve diğer insan hakları sözleşmeleri çerçevesinde insanların inandığı değerlere olan inancının korunması esastır, aksi halde toplumda huzursuzluklar ortaya çıkacak, başka kötü hadiselerin müsebbibi olunmuş olur. "Bu noktada meydana gelebilecek şeylerin sorumluluğu bence manevi faili olarak Macron’a yazılmalıdır, yazılacaktır.

İDAM CEZASI AÇIKLAMASI

Bir gazetecinin, “MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin idam cezasının geri getirilmesi” konusunu sorması üzerine TBMM Başkanı Şentop, şu ifadeleri kullandı; "Çok sınırlı olarak belli suçlara mahsus olmak üzere idam cezasının bulunması gerektiği kanaatindeyim. Bunlardan bir tanesi eski tabirle teamülden, tasarlayarak adam öldürme, vahşice insan öldürme suçları bir de küçük çocuklara karşı işlenen cinsel suçlar çerçevesinde sadece bunlarla sınırlı olmak kaydıyla idam cezasının olması gerektiğini düşünenlerden birisiyim. Bu konuda cezanın gelebilmesi için bir Türkiye içerisinde anayasa değişikliğine ihtiyaç var, bir de Türkiye’nin taraf olduğu Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’nde ek protokoller var bunlarla ilgili de değerlendirilme yapılası gerekir. Bu konuda takdir parlamentomuzun. Görüşülüp, tartışılması gereken bir konu."