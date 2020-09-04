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04 Eyl 2020 - 19:42- Gündem G: 04 Eyl 2020 - 19:47

Kocaeli Kadın Platformu: Musa Orhan amasız, fakatsız, derhal tutuklansın

Kocaeli Kadın Platformu bugün yaşamını yitiren 18 yaşındaki İpek Er’e yönelik ‘nitelikli cinsel saldırı’ suçlaması ile hakkında dava açılan Uzman Çavuş Musa Orhan tahliyesiyle ilgili basın açıklaması düzenledi. Açıklamada, “Musa Orhan’a “bir şey” olana kadar olayın takipçisi olacağız. Musa Orhan amasız, fakatsız, derhal tutuklansın” ifadelerine yer verildi.

Nazım Özgün Erbulan
Nazım Özgün Erbulan Tüm Haberleri
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Kocaeli Kadın Platformu bugün Belediye İş Hanı önünde basın açıklaması gerçekleştirdi. Kocaeli Kadın Platformu adına açıklamayı okuyan CHP Derince İlçe Yöneticisi Kardelen Beytaş şu ifadelerde bulundu; “Bugün, uzman çavuş Musa Orhan tarafından kaçırılıp 20 gün boyunca tecavüze maruz bırakılan ve intihara sürüklenerek yaşamını yitiren İpek Er için buradayız. Musa Orhan ve tecavüzü cezasız bırakan yargı İpek’in failleridirler. Kadınlar, devletin gücünü arkasına alan failler tarafından tacize, tecavüze, şiddete uğruyor ve birçok noktada adalet arayışları sonuçsuz kalıyor, yasal girişimler netice vermiyor.

“İZİN VERMEYECEĞİZ”

Bizler çok iyi biliyoruz ki erkeklerin bu ülkede kadın katliamı yapmaları eril devletin belirlemiş olduğu politikalar ve cezasızlıkların bir sonucudur. Bilmediğimiz daha kaç olay var? Bize, topluma ulaşmayan, tehditle susturulan dosyası kapatılan daha kaç olay var? Gülistan Doku’nun bu kadar uzun süredir kayıp olması tesadüf mü? Kadınlar şiddete maruz bırakılıyor, kayboluyor ve failler cezası kalıyor. Tüm bunlar olurken hükümet İstanbul Sözleşmesi’nden çekilmeyi gündemine alıyor, kadınlara açık açık “ölün öldürülün” diyor. Buradan bir kez daha yineliyoruz: kadın mücadelesinin bir kazanımı olan İstanbul Sözleşmesi’nden çekilmenize izin vermeyeceğiz. Kazanımlarımızı değil erkek şiddetini ortadan kaldırın."

“MUSA ORHAN NEDEN SERBEST BIRAKILDI?"

İstanbul Sözleşmesi etkin uygulansaydı birçok kız kardeşimiz gibi İpek Er de yaşamını yitirmemiş olacaktı. Adli Tıp raporunda açık açık tecavüz var denmesine rağmen Musa Orhan neden serbest bırakıldı? Tecavüzcü Musa Orhan’ı kimler koruyor? Bu olayın gündemde tutulmasından rahatsız olanlar bilmelidir ki, İpek Er için gerçek adalet sağlanıncaya kadar peşini bırakmayacağız bu olayın. Fail “İstediğin yere git, şikayet et, bana bir şey olmaz. Daha önce de yaptım” demişti. Bu cümle Türkiye’deki eril zihniyetin, erkek şiddeti cüretinin nereden geldiğinin ve çürümüş sistemin özetidir. Uzman çavuş Musa Orhan’ın tahliyesi de yıllarca “rızası var” bahanesine sığınan erkek devlet aklının bir sonucudur. Orhan’ın tahliye edilmesi, iktidarın toplumda yaratmak istediği zihniyetin ta kendisidir. “Daha önce de yaptım, bana bir şey olmaz” diyen tecavüzcü Musa Orhan’a “bir şey” olana kadar olayın takipçisi olacağız. Musa Orhan amasız, fakatsız, derhal tutuklansın.” 

04 Eyl 2020 - 19:42 - Gündem

Muhabir Nazım Özgün Erbulan

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