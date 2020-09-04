Vali Yavuz ve yardımcılarından koronavirüs denetimi

Makine İhtisas OSB’de gerçekleştirdiği Müteşebbis Heyet Toplantısı sonrasında OSB’de faaliyet gösteren firmaların Pandemi nedeniyle aldığı tedbirleri yerinde denetleyen Vali Seddar Yavuz, çalışanlarla da görüşerek ‘Maske, Mesafe ve Hijyen’ kurallarını hatırlattı.

DENETİM GERÇEKLEŞTİRDİLER

İzmit İlçe merkezindeki gerçekleşen denetimlerde Vali Yardımcısı Dursun Balaban; Fethiye Caddesi, yürüyüş yolunun Fethiye Caddesi ile Merkez Bankası arasında kalan kısmındaki esnaf ve iş merkezlerini, Vali Yardımcısı Osman Ekşi; İnönü Caddesi üzerinde bulunan esnaf ve iş merkezlerini, Vali Yardımcısı Ali Ada Dolphin AVM ile yürüyüş yolunun Fethiye Caddesine kadar olan kısmındaki esnaf ve iş merkezlerini ve Vali Yardımcımız Ekrem Çalık ise Outlet Center AVM, 41 Burda AVM’deki esnaf ve mağazalarda denetim gerçekleştirdiler.

VATANDAŞLARA UAYRIDA BULUNDULAR

İlimizin birçok değişik noktasında denetimlerde bulunan Vali Yardımcıları, Kaymakamlar ile kurum ve kuruluş müdürleri, esnafları tek tek ziyaret ederek, hal ve hatırlarını sordular. Kontrollü sosyal yaşam döneminde daha dikkatli ve daha duyarlı olmaya özen gösterilmesi gerektiğini belirtip, işyerlerinde alınan tedbirleri yerinde kontrol ederek, esnaf ve vatandaşlarımıza sosyal mesafenin korunması, maske kullanımı ve hijyen kurallarına uyulması hususunda uyarılarda bulundular.