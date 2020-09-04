Kocaelispor’da yönetim iyice şekillendi

Kaç üyenin oy kullanacağı henüz resmiyet kazanmasa da rakamın 1500’e yakın olacağı tahmin ediliyor. An itibari ile mevcut yönetimden 5 yönetici listede yer alacak. Futbol Şube Sorumlularından Bahadır Taşer’in listede olup olmayacağı belirsizliğini koruyor. Yeni yönetimden ise 7 isim her hangi bir değişiklik olmazsa 12 ya da 13 Eylül itibari ile Kocaelispor’un yeni yönetiminde yer alacaklar. Yönetim kurulu 17 kişiden oluşacak.
MEVCUT YÖNETİMDEN
Hüseyin Üzülmez
Murat Barış
İsmail Araç
Bekir Halefler
Tuncay Arıcan
Zeynel Abidin Akyol
Bahadır Taşer (Belirsiz)
YENİ YÖNETİMDE OLACAK İSİMLER
Yunus Merttürk – Yapısoy İnşaat, Efor Taşocağı ve Butka Yapı Malzemeleri'nin sahibi – Kocaelispor’un eski yöneticilerinden (Serhan Gürkan dönemi)
Emrah Baylan – Işık Çelik ve Petrol AŞ. Yönetim Kurulu Başkanı – Kandıra sapağındaki Opet Alternatif Petrol sahibi – Uzun yıllar demir çelik işleri yapıyor.
Ömür Öztürk – Reverans Turizm sahibi
Vural Yıldız – Meşelik Park sahibi – Kartepe Teksas ATV sahibi - Maşukiyespor Kulübü Eski Başkanı – Kısa bir süre içinde inşaat işlerine başlayacak.
Abdulkadir Yılmaz – Tümsiad Kocaeli Şube Başkanı – Kocaelispor Eski Basın Sözcüsü (Orhan Görsen dönemi)– Güç Medya Yönetim Kurulu Başkanı - Dinleme tesisi ve inşaat işlerinde de faaliyet gösteriyor.
Ulaş Yıldız – Kartepe Köseköy’de üretim tesisinin yer aldığı Öz Kocaeli Cam Firması, Fethiye Caddesi’ndeki Burger King’in sahibi – çarşı içindeki Meslek Lisesi karşısındaki Tavuk Dünyası’nı yaklaşık 4.5 milyon liraya Vural Yıldız’dan devraldı.
Harun Kaya – Avukat (Gebze Bölgesi) – Sultan Orhanspor’un Eski Başkanvekili
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.