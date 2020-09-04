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04 Eyl 2020 - 22:47- Spor G: 04 Eyl 2020 - 22:48

Kocaelispor’da yönetim iyice şekillendi

Kocaelispor 12-13 Eylül’de Interteks Fuar Merkezi’nde Mali ve Seçimli Olağan Genel Kurulunu yapacak.

Erdem ÖVÜÇ
Erdem ÖVÜÇ Tüm Haberleri
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Kaç üyenin oy kullanacağı henüz resmiyet kazanmasa da rakamın 1500’e yakın olacağı tahmin ediliyor. An itibari ile mevcut yönetimden 5 yönetici listede yer alacak. Futbol Şube Sorumlularından Bahadır Taşer’in listede olup olmayacağı belirsizliğini koruyor. Yeni yönetimden ise 7 isim her hangi bir değişiklik olmazsa 12 ya da 13 Eylül itibari ile Kocaelispor’un yeni yönetiminde yer alacaklar. Yönetim kurulu 17 kişiden oluşacak.

MEVCUT YÖNETİMDEN

Hüseyin Üzülmez

Murat Barış

İsmail Araç

Bekir Halefler

Tuncay Arıcan

Zeynel Abidin Akyol

Bahadır Taşer (Belirsiz)

YENİ YÖNETİMDE OLACAK İSİMLER

Yunus Merttürk – Yapısoy İnşaat, Efor Taşocağı ve Butka Yapı Malzemeleri'nin sahibi – Kocaelispor’un eski yöneticilerinden (Serhan Gürkan dönemi)

Emrah Baylan – Işık Çelik ve Petrol AŞ. Yönetim Kurulu Başkanı – Kandıra sapağındaki Opet Alternatif Petrol sahibi – Uzun yıllar demir çelik işleri yapıyor.

Ömür Öztürk – Reverans Turizm sahibi

Vural Yıldız – Meşelik Park sahibi – Kartepe Teksas ATV sahibi - Maşukiyespor Kulübü Eski Başkanı – Kısa bir süre içinde inşaat işlerine başlayacak.

Abdulkadir Yılmaz – Tümsiad Kocaeli Şube Başkanı – Kocaelispor Eski Basın Sözcüsü (Orhan Görsen dönemi)– Güç Medya Yönetim Kurulu Başkanı - Dinleme tesisi ve inşaat işlerinde de faaliyet gösteriyor.

Ulaş Yıldız – Kartepe Köseköy’de üretim tesisinin yer aldığı Öz Kocaeli Cam Firması, Fethiye Caddesi’ndeki Burger King’in sahibi – çarşı içindeki Meslek Lisesi karşısındaki Tavuk Dünyası’nı yaklaşık 4.5 milyon liraya Vural Yıldız’dan devraldı.

Harun Kaya – Avukat (Gebze Bölgesi) – Sultan Orhanspor’un Eski Başkanvekili

04 Eyl 2020 - 22:47 - Spor

Muhabir Erdem Övüç

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