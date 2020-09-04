Geride bıraktığımız sezon Manisa Futbol Kulübü forması ile 30 maçta 20 gole imza atan ve 1 Eylül’de Manisa ekibinde kadro dışı kalan golcü futbolcu Serdar Deliktaş ile temasa geçildi. 34 yaşında hem santrafor hem de kanat forvet olarak oynayabilen Serdar, Süper Lig’de 40 maçta 5, 1. Lig’de 210 maçta 63, 2. Lig’de de 111 maçta 34 kez fileleri havalandırdı. Serdar futbol kariyerinde Kahramanmaraş, Gaziantep Gaski, Gaziantep Futbol Kulübü, Alanya, Osmanlı, Karabük ve Altınordu takımlarının da formalarını başarı ile terletti.