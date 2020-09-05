Süper golcü Serdar için alarm verildi !..

Serdar’ın formasını giydiği takım Manisa Futbol Kulübü, pandemi sonrasında Play-Off oynamış, 1.Lig kapısından dönmüştü. Manisa forması ile 30 maçta 20 gole imza atan ve 1.Lig kapısından dönen Serdar, 1 Eylül’de Manisa ekibinde kadro dışı kaldı. Golcü futbolcu Serdar Deliktaş ile Kocaelispor temasa geçti. 34 yaşında hem santrfor hem de kanat forvet olarak oynayabilen Serdar, Süper Lig’de 40 maçta 5, 1. Lig’de 210 maçta 63, 2. Lig’de de 111 maçta 34 kez fileleri havalandırdı. Serdar futbol kariyerinde Kahramanmaraş, Gaziantep GASKİ, Gaziantep Futbol Kulübü, Alanya, Osmanlı, Karabük ve Altınordu takımlarının da formalarını başarıyla terletti.