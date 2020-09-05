Süper golcü Serdar için alarm verildi !..

Serdar’ın formasını giydiği takım Manisa Futbol Kulübü, pandemi sonrasında Play-Off oynamış, 1.Lig kapısından dönmüştü. Manisa forması ile 30 maçta 20 gole imza atan ve 1.Lig kapısından dönen Serdar, 1 Eylül’de Manisa ekibinde kadro dışı kaldı. Golcü futbolcu Serdar Deliktaş ile Kocaelispor temasa geçti. 34 yaşında hem santrfor hem de kanat forvet olarak oynayabilen Serdar, Süper Lig’de 40 maçta 5, 1. Lig’de 210 maçta 63, 2. Lig’de de 111 maçta 34 kez fileleri havalandırdı. Serdar futbol kariyerinde Kahramanmaraş, Gaziantep GASKİ, Gaziantep Futbol Kulübü, Alanya, Osmanlı, Karabük ve Altınordu takımlarının da formalarını başarıyla terletti.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.