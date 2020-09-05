İzmit’te ücretsiz diyetisyen hizmeti

İzmit Belediyesi Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü tarafından hayata geçirilen ücretsiz diyetisyen hizmeti Yahyakaptan Mahalle Konağı’nda başladı. Her hafta pazartesi günü Diyetisyen Gizem Aydın vatandaşlarla bire bir yaptığı görüşmelerde sağlıklı beslenmenin püf noktalarını anlatıyor.
BİRE BİR GÖRÜŞME
Ücretsiz diyetisyen hizmeti uygulamasının ilk gününde vatandaşın ilgisi yoğun olurken Diyetiysen Gizem Aydın, “Kıymetli İzmit halkına böyle bir sağlık hizmeti sunmamız vesile olan İzmit Belediye Başkanımız Av. Fatma Kaplan Hürriyet’e ve Yahyakaptan Mahalle Muhtarı Ahmet Mirzaoğlu’na çok teşekkür ederim. Burada danışanlarımızla yaptığımız 20 dakikalık bire bir görüşmeyle birlikte oluşturduğumuz tablo sonucunda dengeli beslenme programları sunuyoruz” dedi.
BESLENME PROGRAMI
Konuşmalarında vatandaşlara çağrıda bulunan Diyetisyen Aydın, “Bu dönemde sağlıklı beslenme aşamasında sizlere yardımcı olmak isterim. Gelin beraber sağlıklı beslenme programı oluşturalım. Hepinizi bekliyorum. Herkese sağlıklı günler dilerim” ifadelerinde bulundu.
RANDEVU SİSTEMİ
Pandemi süreci ile vatandaşın sağlığına yönelik çalışmalarını arttıran İzmit Belediyesi ücretsiz olarak sunduğu diyetisyen hizmeti ile vatandaşların sağlıklı bir şekilde kilo vermesini sağlayarak yaşam kalitesini arttıracak. Diyetisten desteği uygulaması her hafta pazartesi günleri saat 09:00-17:00 saatleri arasında randevu sistemi ile hizmet veriyor. Fazla kilolarından kurtulmak ve daha sağlıklı bir hayata adım atmak isteyen vatandaşlar 0262 311 60 30 numaralı telefon ile randevu oluşturabilir ve verilen hizmetle ilgili detaylı bilgi alabilir.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.