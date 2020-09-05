Pazar yerine yeni çeşme

Körfez Belediyesi, vatandaşların ve esnafın talebi üzerine Yavuz Sultan Selim Mahallesi’nde Körfez Kent bölgesinde kısa süre önce hayata geçirilen pazar alanı çevresindeki iki farklı noktaya çeşme yaptı. Ayrıca Mimar Sinan Mahallesi’nde kurulan Cuma pazarı girişine de talep doğrultusunda bir çeşme yapılarak faal hale getirildi.
ESNAFTAN TEŞEKKÜR
Körfez Belediyesi yetkilileri, vatandaşların ve esnafın bu konuda talepleri olduğunu ve gerekli çalışmanın yapıldığını belirterek, “Emlak Konut’ta 2, Mimar Sinan Mahalle Cuma Pazarı girişinde de bir çeşme kullanıma hazır hale getirildi” denildi. Vatandaşlar ve esnaf ise Körfez Belediyesi’ne teşekkür etti.
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.