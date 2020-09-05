Pazar yerine yeni çeşme

Körfez Belediyesi, vatandaşların ve esnafın talebi üzerine Yavuz Sultan Selim Mahallesi’nde Körfez Kent bölgesinde kısa süre önce hayata geçirilen pazar alanı çevresindeki iki farklı noktaya çeşme yaptı. Ayrıca Mimar Sinan Mahallesi’nde kurulan Cuma pazarı girişine de talep doğrultusunda bir çeşme yapılarak faal hale getirildi.

ESNAFTAN TEŞEKKÜR

Körfez Belediyesi yetkilileri, vatandaşların ve esnafın bu konuda talepleri olduğunu ve gerekli çalışmanın yapıldığını belirterek, “Emlak Konut’ta 2, Mimar Sinan Mahalle Cuma Pazarı girişinde de bir çeşme kullanıma hazır hale getirildi” denildi. Vatandaşlar ve esnaf ise Körfez Belediyesi’ne teşekkür etti.