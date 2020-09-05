AKP Derince’de başkan değişti

AKP’de kongre takvimi kapsamında 23 Şubat’ta başlayan ilçe kongrelerine 7 aylık pandemi süresinin ardından bugün, kaldığı yerden devam etti. Derince 6. Olağan Kongresi, Derince Zübeyde Hanım Kültür Merkezi önünde Koronavirüs tedbirleri çerçevesinde gerçekleştirildi. Kongrede katılımcılara dezenfektan ve maske dağıtılırken aynı zamanda sosyal mesafeye de dikkat edildi. Mevcut Başkan Selçuk Çakıroğlu kongrede tekrar aday olmayacağını duyururken, Şubat ayında yapılan temayülde İlçe Başkan Yardımcısı Koray Merdan tek aday olarak seçime girdi.

GENİŞ KATILIM

Kongreye Çakıroğlu ve Merdan’ın yanı sıra AKP İl Başkanı Mehmet Ellibeş, AKP Kocaeli Milletvekilleri Sami Çakır, Radiye Sezer Katırcıoğlu, Cemil Yaman, İlyas Şeker, Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, Derince Belediye Başkanı Zeki Aygün, Kandıra Belediye Başkanı Adnan Turan, Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer, İl Koordinatörü Hikmet Ayar, il ve ilçe yöneticileri, İl Kadın Kolları Başkanı Yasemin Kantar, İl Gençlik Kollar Başkanı Baki Özdemir, İl eski Başkanı Mahmut Civek ve delegeler katıldı.

“EGOMUZU ÖN PLANA KOYMADIK”

Aday olmayan mevcut İlçe Başkanı Selçuk Çakıroğlu kongrede yaptığı konuşmada, “Bu güne kadar kolay gelmedik. Kurucu ve sonrasında devam eden ilçe başkanlarımızdan çok şey öğrendik. Biz bu davada hiçbir zaman egomuzu ön plana koymadan çalıştık. Elimizden geldiğince bu davada görev almayı üstlendik. Önemli bir yerel seçim atlattık. Ölüm hepimize gelecek. Bu koltuklar kalıcı değil. Ahirette bize Müslümanlar için ne yaptın dediklerinde çok şükür verecek cevabımız var. Biz elimizden geldiğinde Cumhurbaşkanımızın omuzundan yük almak için çaba sarf ettik. Bir teşekkür de teşkilatımıza etmek istiyoruz. Bu teşkilat ateşe bir damla su taşıyan karınca misali çalıştı” dedi.

“HAZMEDEMEYENLER KARŞIMIZA ÇIKIYOR”

Çakıroğlu’nun ardından konuşan Derince Belediye Başkanı Zeki Aygün, “Siyasetin temel amacı insana, topluma, millete hizmettir. AK Parti bu konuda rüştünü ispatlamıştır. Bu hizmeti hazmedemeyenler karşımıza bir şekilde çıkıyor. Bu kadar büyük bir davanın neferi olan insanlarız. Arada kopmalar olacaktır. Tüm kademelerde görev almış arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. AK Parti bir vefa partisidir. Bu vefayı göstermeliyiz. Kötü insan yoktur. Kötü iletişim vardır. Siyasette dikkat edeceğimiz şey iletişimdir. Burada bir belediye seçimi atattık. Arkadaşlarımızın özverisine şahit oldum. Rakibimiz olan arkadaşlar kendi kafalarına seçimi kazanmış diye kodlamışlardı. Partinin kuruluşundan beri bulunan bir insan olarak doğduğum, büyüdüğüm ilçenin insanlarına hizmet ediyoruz” ifadelerinde bulundu.

168 MİLYON TL’LİK YATIRIM

Aygün’ün ardından konuşlan Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, “AK Parti ben diyenlerin değil, biz diyenlerin partisidir. Burada yeni bir yönetim Derince’de dava için çalışmak adına bayrağı devralacak. 7 gün 24 saat çalmadık kapı bırakmamacasına çalışmaya devam edecekler. Tüm katkılar için göreve gelen arkadaşlara şimdiden teşekkür ediyorum. Derince’de İSU’nun altyapı çalışmalarına başladık. Bunların toplam değeri 168 milyon TL. Yeni Büyükşehir Belediyeleri Kanunu ile büyükşehir belediyeleri ve ilçe belediyeleri daha büyük yatırımlar ortaya koyabilmeye başladı. Hatırlarısınız yine eskiden Bolu Tüneli vardı. Bitmiyordu, içine patates depolayalım diyorlardı. Bu davanın isimsiz kahramanları var. Ben bu davanın isimsiz kahramanlarına teşekkür ederek konuşmamı bitirmek istiyorum” dedi.

“YENİ YÖNETİM ÇOK ÖNEMLİ”

Büyükakın’ın ardından konuşan AKP Kocaeli Milletvekili İlyas Şeker, “AK Parti kurulduğu günden bu güne kadar hayal bile edemeyeceğimiz hizmetler yapıldı. Burada bütün emeği geçenlere teşekkür etmek istiyorum. Başkanımız Derince’de 168 milyon lira yatırım yapıldığını söyledi. 2009 yılında Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tüm Kocaeli’nin alt yapısında 168 milyon yatırım yaparken bugün sadece Derince’ye o kadar alt yapı çalışması yapılıyor. Gerçekten samimi olarak söylüyorum. Teşkilatlarımız dimdik durmasaydı belki bugün Doğu Akdeniz’de boynumuz bükük kalırdı. Bunu yapıyorsak Cumhurbaşkanımızın yanında dimdik durduğumuzdandır. Yeni seçilen yönetim çok önemli. Bu seçilen kadrolar 2023’ün projelerini oluşturacak kadrolardır. Bu anlamda vizyonumuz açıklandı. Şimdiden seçilecek kadrola hayırlı olmasını diliyorum” ifadelerine yer verdi.

“MEMLEKET MESELELERİ İLE ALAKALARI YOK”

Şeker’in ardından konuşan İl Başkanı Mehmet Ellibeş ise, “Emperyalist güçler Türkiye üzerinde yeni oyunlar kurmaya başladı. Biz ülke olarak bağımsız ve özgür bir devlet olarak kendi kararlarımızı kendimiz alma noktasında dik bir duruş sergiliyoruz. Doğu Akdeniz’de olsun, Karadeniz’de olsun kendi araştırmalarımız yapıyoruz. Önemsenecek bir kaynak da bulduk. Bu süreçte muhalefetin yaptığına bakıyorsunuz, erken seçim olsun mu olmasın mı şeklinde. Memleket meseleleri ile alakaları yok. Sayın Cumhurbaşkanımızın önderliğinde emin adımlarla yürüyoruz. Bize her zamankinden daha çok görev düşüyor. Sen ben yok. Kişisel beklentileri elimizin tersi ile attık. 19 yıldır inandığımız yolda ıslanacağız da, ağlayacağız da ama pes etmeyeceğiz. Sayın Selçuk Başkan şahsında tüm arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum” dedi.

KORAY MERDAN’IN YÖNETİMİ:

Koray Merdan

Ali El

Ali Osman Duman

Arif İpek

Beyler Demir

Birkan Şahin

Doğan Erdemir

Davut Gözübüyük

Göksu Kahraman

Güven Sedef

Hacer Günç

Hacı Mustafa Baklacı

Hakan Karadeniz

Hasan Karabulut

Hatice Artar

Işıl Bozca

Numan Aksoy

Nuran Bacakoğlu

Nusret Özcan

Okan Karataş

Orhan Aydın

Rabia Kabakasal

Ramazan Bostan

Recep Çiçek

Reyhan Işık

Selçuk Özecik

Vedat Şentürk

Veysel Pala

Yunus Emre Kaya

Zafer Bilgintürk

DELEGELER

Selçuk Çakıroğlu

Zeki Aygün

Ali Haydar Bulut

Adnan Balcı

Ahmet Ark

İbrahim Şirin

Züleyha Uslu

Semih Tayyip Gülcan

Şengül Karagöz

Mustafa Tırpan

Ertekin Akbulak

Recep Demir

İsmail Yılmaz

Kadir Bayrak

Erhan Kazancı

Kenan Keskin

Esen Yiğit

Celal Ayvaz

Lütfü Top

Cefer Durmaz

Burhan Saka

Hanefi Örengil

Serpil Korkmaz

Semih Yenisey

Hacı Rıza Murtazaoğlu

Fuat Karakuzu

Kenan Yalçın

Fatma Akarsu

Vural Alim

Sadık Bayıraltı

Celal Doğan

Abdullah Yalçınkaya

Halil Yılmaz

Şakir Zengin

Hülya Akdilek

Mehmet Ali Karaaslan

Fahrettin Karakoyun

Nurettin Işık

İbrahim Yıldız

Vedat Özer

İlhan Yıldız

Ferit Kuzgun

Burak Çepil

Ahmet Güntepe