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05 Eyl 2020 - 13:22- Gündem G: 05 Eyl 2020 - 13:27

Kocaeli'nin 5 ilçesi elektriksiz kalacak

SEDAŞ’tan yapılan açıklamaya göre bugün Kartepe, Gebze, Körfez, Kandıra ve Derince ilçelerinde saatlerce elektrik kesintisi yaşanacak
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SEDAŞ tarafından yapılan bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle bugün Kartepe, Gebze, Körfez, Kandıra ve Derince ilçelerinde elektrik kesintisi yaşanacak. Saatler sürecek kesintilerle ilgili SEDAŞ tarafından uyarıda bulunuldu.

KARTEPE

09.00-17.00 saatleri arasında

UZUNBEY MAH., AKMEŞE YOLU CD. REFORM CD. SEVGİYOLU SK. SEVİMLİ SK. UZUNÇİFTLİK MAH., AKMEŞE YOLU CD. MİHRİBAN SK. MİLLİYET SK. SADUN ATIĞ CD.

09.00-15.00 saatleri arasında

EŞMEAHMEDİYE KÖYÜ, AHMEDİYE CD. BİÇER SK. DEMLİK SK. DÖRTYOL SK. HACI OSMAN SK. KASIM KESER SK. YONCALIK SK. EŞMEAHMEDİYE MAH., AHMEDİYE CD. DEMLİK SK. DÖRTYOL SK. HACI OSMAN SK. HAVLUBURUN İZMİT CD. KASIM KESER SK. YONCALIK SK. İSU ARITMA TESİSİ YOLU SK FATİH, DİCLE CD. HASANCIKLAR KÖYÜ , HASANCIKLAR MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER HASANCIKLAR MAH., HASANCIKLAR MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER HAVLUBURUN KÖYÜ, AKTARLI SK. BOSTANLAR SK. BOZTEPE SK. FERDA SK. HAVLUBURUN İSTİKLAL CD. HAVLUBURUN İZMİT CD. HORON SK. KARLI VADİ SK. KAYALI SK. MEVLEVİ SK. NARLI SK. OKUL YOLU SK. VİTAMİN SK. HAVLUBURUN MAH., AKTARLI SK. BOSTANLAR SK. BOZTEPE SK. FERDA SK. HAVLUBURUN İSTİKLAL CD. HAVLUBURUN İZMİT CD. HORON SK. KARLI VADİ SK. KAYALI SK. MEVLEVİ SK. NARLI SK. OKUL YOLU SK. ORTABURUN KÖYÜ YOLU SK TEMİZ SK. VİTAMİN SK. YANKESE YOLU KURTDERE KÖYÜ , AYVALI MEVKİİ KÜME EVLER TEVFİKİYE MEVKİİ KÜME EVLER İSLAMKÖY MEVKİİ KÜME EVLER KURTDERE MAH., AYVALI MEVKİİ KÜME EVLER TEVFİKİYE MEVKİİ KÜME EVLER İSLAMKÖY MEVKİİ KÜME EVLER ORTABURUN KÖYÜ, ORTABURUN AŞAĞI MEVKİİ KÜME EVLER ORTABURUN MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER ORTABURUN MAH., ORTABURUN AŞAĞI MEVKİİ KÜME EVLER ORTABURUN MERKEZ MEVKİİ ORTABURUN MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER.

GEBZE

09.00-15.30 saatleri arasında

ARAPÇEŞME MAH. , 1001. SK. 1001/1. SK. 1001/2. SK. 1002. SK. 1003. SK. 1004. SK. 1005. SK. 1006. SK. 1007. SK. 1008. SK. 1009. SK. 1010. SK. 1011. SK. 1013. SK. 1014. SK. 1014/1. SK. 1015. SK. 1015/1. SK. 1016. SK. 1016/1. SK. 1017. SK. 1018. SK. 1018/1. SK. 1019. SK. 1019/2. SK. 1019/3. SK. 1019/4. SK. 1019/5. SK. 1020. SK. 1020/1. SK. 1020/2. SK. 1021. SK. 1021/2. SK. 1022. SK. 1022/1. SK. 1022/2. SK. 1022/3. SK. 1022/4. SK. 1023. SK. 1023/1. SK. 1024. SK. 1025. SK. 1025/1. SK. 1025/2. SK. 1026. SK. 1027. SK. 1028. SK. 1029. SK. 1030. SK. 1031. SK. 1032. SK. 1033. SK. 1033/1. SK. 1034. SK. 1035. SK. 1036. SK. 1037. SK. 1039. SK. 1040. SK. 1041. SK. 1042. SK. 1043. SK. 1044. SK. 1044/1. SK. 1044/2. SK. 1044/3. SK. 1044/4. SK. 1045. SK. 1046. SK. 1046/1. SK. 1046/2. SK. 1047. SK. 1047/1. SK. 1048. SK. 1049. SK. 1050. SK. 1050/1. SK. 1051. SK. 1051/1. SK. 1051/2. SK. 1052. SK. 1052/2. SK. 1052/3. SK. 1054. SK. 1055. SK. 1058. SK. 1059. SK. 1060. SK. 1061. SK. 1061/2. SK. 1061/3. SK. 1062. SK. BAHAR CD. DOKTOR İLHAMİ KARAGÖZ CD. EYÜP SULTAN CD. GENÇLİK CD. KAVAK CD. MEVLANA CD. NAMIK KEMAL CD. YENİ BAĞDAT CD. İZMİT-İSTANBUL OTOBAN CD. ŞEHİT MÜLAZIM KARATAY CD. GÜZELLER MAH. , 917. SK. 918. SK. 920. SK. 920/1. SK. 921. SK. 922. SK. 923. SK. 925. SK. 926. SK. 926/1. SK. 927. SK. 927/1. SK. 927/2. SK. 927/3. SK. 928. SK. 929. SK. 930. SK. 931. SK. 932. SK. 933. SK. 939. SK. 939/1. SK. 939/2. SK. 939/3. SK. 942. SK. 944. SK. 944/2. SK. 945. SK. 945/3. SK. 946. SK. 946/1. SK. 947. SK. 947/1. SK. 948. SK. 949. SK. 949/1. SK. 950. SK. 951. SK. 952. SK. 953. SK. 955. SK 956. SK. 956/1. SK. 957. SK. 957/1. SK. 958. SK. 959. SK. 960. SK. 961. SK. BAHAR CD. CEMAL GÜRSEL CD. GENÇLİK CD. KAVAK CD. İBRAHİM AĞA CD. ŞEHİT MEVLÜT DURU CD. DM10001 GH6019 NOT:BİRLEŞTRİLMİŞ PLANLI KESİNTİDİR 3.ŞAHIS FİRMA İLE ŞEBEKE OPERASYON BİRİMİ AYNI HAT ÜZERİNDE ÇALIŞACAKTIR, GÜZELLER MAH. , 951. SK. 952. SK. 952/1. SK. 952/2. SK. 952/3. SK. 952/4. SK. ŞEHİT MEVLÜT DURU CD. TR10001 A KOLU NOT:BİRLEŞTRİLMİŞ PLANLI KESİNTİDİR 3.ŞAHIS FİRMA İLE ŞEBEKE OPERASYON BİRİMİ AYNI HAT ÜZERİNDE ÇALIŞACAKTIR.

KÖRFEZ

09.00-17.00 saatleri arasında

CUMA MAH. , CUMAKÖY MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER KIDIŞILLI MEVKİİ KÜME EVLER.

16.00-17.00 saatleri arasında

ALİHOCALAR, ALİHOCALAR MERKEZ MEVKİİ KÜME EVL KOZLUCA MEVKİİ KÜME EVL İNEBEYLİ MEVKİİ KÜME EVL CUMA, CUMAKÖY MERKEZ MEVKİİ KÜME EVL KIDIŞILLI MEVKİİ KÜME EVL DİKENLİ, DİKENLİ MERKEZ MEVKİİ KÜME EVL KARAGÖLLÜ, BIÇAKÇILAR MEVKİİ KÜME EVL DEMİRCİLER MEVKİİ KÜME EVL KARAKAŞLI MEVKİİ KÜME EVL SÜVER MEVKİİ KÜME EVL ÇALKÖY MEVKİİ KÜME EVL.

09.00-10.00 saatleri arasında

ALİHOCALAR, ALİHOCALAR MERKEZ MEVKİİ KÜME EVL KOZLUCA MEVKİİ KÜME EVL İNEBEYLİ MEVKİİ KÜME EVL CUMA, CUMAKÖY MERKEZ MEVKİİ KÜME EVL KIDIŞILLI MEVKİİ KÜME EVL DİKENLİ, DİKENLİ MERKEZ MEVKİİ KÜME EVL KARAGÖLLÜ, BIÇAKÇILAR MEVKİİ KÜME EVL DEMİRCİLER MEVKİİ KÜME EVL KARAKAŞLI MEVKİİ KÜME EVL SÜVER MEVKİİ KÜME EVL ÇALKÖY MEVKİİ KÜME EVL.

KANDIRA

09.00-17.00 saatleri arasında

BAĞLICA KÖYÜ, ORTAKÖY MEVKİİ KÜME EVLER DÜĞMECİLER KÖYÜ, DÜĞMECİLER CD. EKİN SK. EROL SK. GÜL SK. IHLAMUR SK. TEZCAN SK. İSTİKLAL CD. DÜĞMECİLER MAH., DÜĞMECİLER CD. EKİN SK. EROL SK. GÜL SK. IHLAMUR SK. KUYU SK. TEZCAN SK. İSTİKLAL CD. KAYMAZ KÖYÜ, KÜÇÜK HASANLI MEVKİİ KÜME EVLER KAYMAZ MAH., KÜÇÜK HASANLI MEVKİİ KÜME EVLER ŞAHTİYANLAR MEVKİİ KÜME EVL SELİMKÖY KÖYÜ, SELİMKÖY ÇAVUŞLAR MEVKİİ KÜME EVLER ŞAHTİYANLAR MEVKİİ KÜME EVLER SELİMKÖY MAH., SELİMKÖY ÇAVUŞLAR MEVKİİ KÜME EVLER ŞAHTİYANLAR MEVKİİ KÜME EVLER ÖMERLİ KÖYÜ, ÖMERLİ MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER ÖMERLİ MAH., ÖMERLİ MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER.

13.00-15.00 saatleri arasında

HIDIRLAR KÖYÜ, HACI İSMAİLLER MEVKİİ KÜME EVLER TERZİLER MEVKİİ KÜME EVLER HIDIRLAR MAH., HACI İSMAİLLER MEVKİİ KÜME EVLER TERZİLER MEVKİİ KÜME EVLER KAYMAZ KÖYÜ, KAYMAZ MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER KAYMAZ MAH., KAYMAZ MERKEZ MEVKİİ KAYMAZ MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER.

15.00-17.00 saatleri arası

HIDIRLAR KÖYÜ, HACI İSMAİLLER MEVKİİ KÜME EVLER TERZİLER MEVKİİ KÜME EVLER HIDIRLAR MAH., HACI İSMAİLLER MEVKİİ KÜME EVLER TERZİLER MEVKİİ KÜME EVLER.

DERİNCE

09.00-17.00 saatleri arasında

SIRRIPAŞA MAH., ABDİOĞLU SK. AKKUŞ SK. ARSLAN SK. BAHTİYAR SK. BALO SK. DEĞİRMENCİLER SK. DOSTLUK SK. DİLAVER DENİZ SK. FETİH SK. HAKANBEY SK. HİCRET SK. KARINCA SK. OLGUN SK. ORHAN SK. SALKIM SK. SEFER SK. SELÇUK SK. SIRMALI SK. UNCU SK. UYGAR SK. UZUN SK. UZUNOĞLU SK. VARDAR SK. YEL SK. ZAFER SK. ÇİLE SK. ÖĞRETMENLER CD. İRFAN SK. İSFENDİYAR SK. İÇEN SK.

05 Eyl 2020 - 13:22 - Gündem

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