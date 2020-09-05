“Para vermeyen adam yöneticilik yapmasın ?..”

İşte o açıklama:

“Son zamanlarda sponsorlarla bağlantılı olarak kulübe gelen paraların nereye gittiği konusunda Hodri Meydan Taraftarlar Derneği olarak merak içerisindeyiz.

Mevcut yönetim kadrosunun, sponsorlardan gelen ödemelerle, geçmiş dönem borcunun kapandığı haberlerini, gazete kaynaklı haberlerden öğreniyor ve olan biteni hayretle takip ediyoruz. Bu sezon bahsi geçen sponsorlar olmasaydı, geçmiş dönemden kalan futbolcu ve çalışan borçları nasıl ödenecekti ?..

Sözde yöneticiler, “Kocaelispor Yöneticisi” vasfını alabilmek için vakti zamanında kulüp üzerinden isim yapmak için birbirleriyle yarışıp, iş ödeme kısmına gelince neden sponsorlardan medet umuyor ve kaynak ödemeler yönetimden değil de sponsor aracılığı ile alınıyor ? Biz Kocaelispor Kulübü’nün en büyük temsilcisi ve bu şehrin en büyük sivil toplum kuruluşu olarak, şeffaf bir yönetim ve şeffaf yönetilen bir Kocaelispor Kulübü istiyoruz.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi olmasaydı “sözde” mevcut yönetim kurulu ne işe yarayacaktı ?..

Geçmiş dönemlerde yapılan hataların yeni bir sayfa açmışken bir daha düşülmemesi için Kocaelispor Kulübü yönetim kurulunun cebinde akrep varmış gibi sponsorlara güvenerek o koltuğa oturmamalarını, oturacaklarsa da gereken maddi desteği can-ı gönülden vermelerini bekliyoruz. Bu desteği veremeyeceğini düşünen hangi yönetici varsa da, kulüp içerisinde yönetici vasfını bir daha üzerlerine almamalarını temenni ediyoruz.

Kocaelispor Kulübü’nün menfaatleri doğrultusunda hareket etmeyen kim olursa olsun, karşılarında ilk bizi bulacaktır.

Kimse Kocaelispor’dan ve Hodri Meydan Taraftarlar Grubundan büyük ve asla bir adım önde değildir. - HODRİ MEYDAN TARAFTARLAR GRUBU –