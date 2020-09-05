Sırbistan - Türkiye (21.45-TRT- Rajko Mitić Stadı)

Bu kötü başlangıçtan sonra bugün, ikinci maçına çıkacak Ay Yıldızlı ekip, bugün Sırbistan-Türkiye UEFA Uluslar Ligi karşılaşması için dün saat 11.00'de Türk Hava Yolları'na ait uçakla Sivas'tan Belgrad'a hareket etti. A Millî Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş dün, müsabakanın oynanacağı Rajko Mitić Stadı'nda TSİ 20.30'da bir basın toplantısı düzenleyecekti. Ay-Yıldızlılar, karşılaşma öncesindeki son antrenmanını da dün TSİ 21.00'de stadyumda gerçekleştirecekti.
MERT HAKAN YANDAŞ ADAY KADRODAN ÇIKARILDI
UEFA Uluslar Ligi'ndeki ilk maçında Macaristan ile Sivas’ta karşılaşan A Millî Takım, Sivas'taki Yeni 4 Eylül Stadı'nda bir yenilenme antrenmanı yaptıktan sonra yola çıktı. Teknik Direktör Şenol Güneş yönetiminde basına kapalı olarak gerçekleştirilen antrenmana, Macaristan müsabakası sonra sağ kasığında ağrı hisseden ve tedavi sürecini kulübünde geçirmesi uygun görülerek aday kadrodan çıkarılan Mert Hakan Yandaş katılmadı.
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.