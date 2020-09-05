Kandıralı kaptan Berkay oynamadı... Ümit Milliler, Andorra'yı 1-0 yendi   

Ümit Milli Takımımız, Kandıralı kaptanı Berkay Özcan’da yoksun çıktığı maçta yedeklere ağırlık verdi ve UEFA 2021 U21 Avrupa Futbol Şampiyonası 3.Grup 7.maçında karşılaştığı Andorra'yı 1-0 mağlup etti. Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadyumu'nda oynanan karşılamada, Milli Takımımızın golünü 49.dakikada Güven Yalçın kaydetti. Grubumuzda oynanan diğer maçlarda Arnavutluk Avusturya'yı 5-1 yenerken, İngiltere de Kosova'yı 6-0 mağlup etti. Bu sonuçların ardından Milli Takımımız grubunda dördüncü sıraya yükseldi.
HAMİT ALTINTOP'TAN DESTEK
Ayrıca, karşılaşmayı Yönetim ve İcra Kurulu Üyesi, Ümit Milli Takım ve Genç Milli Takımlar Sorumlusu Hamit Altıntop, Futbol Gelişim Direktörü Oğuz Çetin ve Futbol Gelişim Direktörü Yardımcısı Rüştü Reçber de tribünden takip etti.
TÜRKİYE:1-ANDORRA:0
STAT: Necmi Kadıoğlu Stadyumu
HAKEMLER: Matthew De Gabriele, Edward Spiteri, Mitchell Scerri, Ishmael Barbara
TÜRKİYE: Ersin Destanoğlu, Bünyamin Balcı, Rıdvan Yılmaz, Hüseyin Türkmen, Berat Özdemir, Ali Kaan Güneren (Dk.46 Erkan Süer), Doğukan Sinik (Dk.75 Oğulcan Ülgün), Güven Yalçın (Dk.90 Metehan Güçlü), Halil Dervişoğlu (Dk.64 İlker Karakaş), Ömer Faruk Beyaz (Dk.90 Berkan Kutlu), Ravil Tagir
ANDORRA: Francisco Pires, Joel Guillen, Eric De Las (Dk.79 Bernat Bonell), Ricard Fernandez, Eric Vales, Roberto Rebelo (Dk.69 Brian Pubill), Adrian Gomes, Albert Alavedra, Izan Fernandez (Dk.85 Miquel Torres), Albert Ubach, Joan Torres
GOL: Dk.49 Güven Yalçın
SARI KARTLAR: Dk.33 Berat Özdemir, Dk.45 Doğukan Sinik, Dk.45 Bünyamin Balcı, Dk.12 Eric De Las
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.