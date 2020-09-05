Türkkan'dan esnaf ziyareti

İYİ Parti Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan, Kocaeli’nin ilçelerini dolaşarak vatandaşlarla fikir alışverişinde bulundu. Türkkan’a İl Başkanı Şanbaz Yıldız, İlçe Başkanları, İl ve İlçe Başkan Yardımcıları ve teşkilat üyeleri eşlik etti. İzmit, Gölcük ve Başiskele esnafı ile bir araya gelen Türkkan “Meslekleri ile, hayatın gaileleri ile ilgili o kadar sorunları var ki. Bu kötü dönemin biteceği, yeni bir Türkiye’yi, herkesin huzur içinde yaşayacağı müreffeh bir Türkiye’yi nasıl inşa edeceğimizi anlattık”dedi.

ŞOFÖR ESNAFINI DA ZİYARET ETTİ

Başiskele İlçe Teşkilatı ile birlikte şoför esnafına da ziyaret eden Türkkan, Kooperatif Başkanı, aynı zamanda Başiskele Mehmetağa Mahallesi Muhtarı İsmail Özkar ve üyeler ile taşımacılıkta yaşadıkları sorunlar üzerine sohbet etti. Özkar ziyarette Türkkan’a, taşımacılıkta yaşadıkları sorunlar üzerine hazırladıkları dosyayı verdi. Türkkan da TBMM açılır açılmaz bu sıkıntıları Meclis gündemine getireceği konusunda söz verdi.