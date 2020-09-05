Tuna: Tek liste diye küçümsemeyelim

AKP Körfez 7. Olağan İlçe Kongresi bugün Necmettin Erbakan Kültür Merkezi’nde gerçekleştirildi. Koronavirüs tedbirlerinin alındığı kongrede mevcut İlçe Başkanı Ramazan Tuna ile yola devam kararı alınırken, 401 delegenin oy kullanma hakkının bulunduğu kongrede 30 kişilik yönetim kurulu ile 47 il delegesi seçildi.

GENİŞ KATILIM

Kongreye AKP İl Başkanı Mehmet Ellibeş, AKP Kocaeli Milletvekilleri İlyas Şeker, Radiye Sezer Katırcıoğlu, Mehmet Akif Yılmaz, Sami Çakır, Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, Derince Belediye Başkanı Zeki Aygün, Kandıra Belediye Başkanı Adnan Turan,İl Koordinatörü Hikmet Ayar, il ve ilçe yöneticileri, İl Kadın Kolları Başkanı Yasemin Özdemir, İl Gençlik Kolları Başkanı Baki Özdemir, İl Eski Başkanı Mahmut Civelek, Körfez Belediyesi önceki dönem Başkanı İsmail Baran ve delegeler katıldı. Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt Kovid-19 salgınına yakalanmasın nedeni ile kongreye katılamadığı öğrenildi.

“HEYECANLIYIZ”

Açılış konuşmasını gerçekleştiren İlçe Başkanı Ramazan Tuna, “Bugün çok rahatım. O kadar mutluyum ki belki hayatımın en mutlu gününü yaşıyorum. 19 yaşındayız. Ülkemizde çok büyük hizmetler yaptık. Bu kongrelerimizde bir hedef koyduk. 2023 seçimlerinde tarihin en yüksek oy oranını alarak Cumhurbaşkanımızı tekrar seçeceğiz. Çok kıymetli teşkilat mensuplarımız var. Tevazu samimiyet ve gayretle çalışacağız. Bunun için heyecanlıyız. Aziz millete hizmet etmek için heyecanlıyız. Rabbim nasip etti 20 aydan beri Körfez’de başkanlık yapıyorum” dedi.

“TEK LİSTE DİYE KÜÇÜMSEMEYELİM”

“Körfez’de bugüne kadar aldığımız oylardan daha yüksek bir oy alarak seçimi tamamlayacağız” diyen Tuna, “Partimizin kapısı ardına kadar açık. Her gelene gönülden yardımcı olmaya çalıştık. Rabbim bizleri mahcup etmesin. İl Başkanımıza teşekkür ediyorum. Gece gündüz çalışıyor. Allah razı olsun milletvekillerimiz, belediye başkanlarımız ile birlikte çalışıyoruz. 2023 seçimler için Körfez olarak bir hedef koyduk. Körfez’de bugüne kadar aldığımız oylardan daha yüksek bir oy alarak seçimi tamamlayacağız. Tek liste diye küçümsemeyelim. Delegelerimiz muhakkak oylarını kullansın. Yönetim kurullarını oluşturmak zordur. Kalbi kırılan arkadaşlarımız lütfen kırılmasın. Onlarla da birlikte çalışacağız” ifadelerini kullandı.

“40 TRİLYON HARCANDI”

Tuna’nın ardından konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, “Her zaman bütün engelleri güçlü bir şekilde aşan bir liderin teşkilatı. Eskiden bize kalk derlerdi kalkardık. Otur derlerdi otururduk. Şimdi ise o oyun öyle oynanmaz böyle oynanır diyoruz. Biz de belediye olarak bu teşkilata layık olan hizmetler üretiyoruz. Körfez’in en büyük problemi Barbaros Mahallesi’ndeki tehlike. Bakanlığımız ile konuştuk. Kabakoz ile beraber Barbaros Mahallemizin taşınması kararı aldık. 2019- 2020 yılları arasında 40 trilyon lira sadece asfalta harcandı. 2 tane mahallemizde çalışmalar devam ediyor. 2020 yılının sonuna kadar Körfez’de değişmesi gereken altyapılar değişecek. Tüm işlemler projeler toplam 122 milyon lira. Buradan baktığımız zaman Cumhurbaşkanımızın vizyonunun ne kadar önemli olduğunu görüyoruz” dedi.

“OYUN OYNAMAYA BAŞLADI”

Büyükakın’ın ardından konuşan AKP İl Başkanı Mehmet Ellibeş, “Dünya yeniden şekilleniyor. Bunu görmemezlikten gelmek mümkün değil. Sabah da ifade ettim. Tıpkı kurtuluş savaşında olduğunu gibi Yunanistan üzerinden Emperyalist güçler oyun oynamaya başladı. Bakıyorsunuz Amerika’daki seçimde de, Fransa’daki seçimde de Recep Tayyip Erdoğan gündemde. Bugüne kadar gelinen süreçte her birimizin önemi var. İnandığımız yolda el ele kol kola yürümek gibi bir sorumluluğumuz var. Fitneyi, fesadı, fücuru aramıza sokmayacağız. Beraber kol kola inandığımız yolda yürümeye devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

RAMAZAN TUNA’NIN YÖNETİMİ

Ramazan Tuna

Abdulkerim Koçlu

Ahmet Aslan

Ahmet Çınar

Ahmet Kapçak

Ahmet Üzümcü

Aysun Demir

Büşra Çakır

Erdal Durmuş

Erdal Oruç

Erdoğan Songur

Fatih Yalçın

Mehmet Ak

Nevzat Coşkun

Nigar Yağız

Nurali Çiftçi

Nurettin Okudan

Osman Bekci

Sevil Özbek

Şaban Aydın

Şener Seçkin

Şirin Ayan

Taner Sarıçayır

Tuncay Baran

Tuncay Kurt

Türkay Kaya

Yasin Kabadayıoğlu

Yunus Küçük

Zeki Kurtuluş

Zeynep Hilal Dönmez

İL DELEGELERİ

Ramazan Tuna

Şener Söğüt

SelattinKabadayıoğlu

Engin Koyun

Osman Badem

İsmail Baran

Mehmet Şendoğan

Faruk Denli

İbrahim Çırpan

Ömer Efe

Tuba Erdemir

Fehmi Öztürk

Selami Tanış

Mete Bilgin

Sinan Barış Kaya

Doğan Orak

Canan Mollaoğlu

Murat Gülbiçim

Recep Akova

Ayşe Hacet Aşar

Cengiz Öztürk

Kadir Alçık

Mehmet Şahin Ergün

Mehmet Sayın

Haydar Yıldırım

Mehmet Allak

Seyfettin Yıldız

Leyla Yıldırım

Ali Erdi Ogan

Fatih Yalçın

Kadir Aydoğdu

Erdal Durmuş

Ahmet Aslan

Nigar Yağız

Şener Seçkin

Zeki Kurtuluş

Nurettin Okudan

Sevil Özbek

Nurettin Yıldırım

Taner Sarıçayır

Habib Aşı

Tuncay Baran

Yusuf Baki

Yunus Küçük

Hayati Şaştım