Tuna: Tek liste diye küçümsemeyelim

AKP Körfez 7. Olağan İlçe Kongresi bugün Necmettin Erbakan Kültür Merkezi’nde gerçekleştirildi. Koronavirüs tedbirlerinin alındığı kongrede mevcut İlçe Başkanı Ramazan Tuna ile yola devam kararı alınırken, 401 delegenin oy kullanma hakkının bulunduğu kongrede 30 kişilik yönetim kurulu ile 47 il delegesi seçildi.
GENİŞ KATILIM
Kongreye AKP İl Başkanı Mehmet Ellibeş, AKP Kocaeli Milletvekilleri İlyas Şeker, Radiye Sezer Katırcıoğlu, Mehmet Akif Yılmaz, Sami Çakır, Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, Derince Belediye Başkanı Zeki Aygün, Kandıra Belediye Başkanı Adnan Turan,İl Koordinatörü Hikmet Ayar, il ve ilçe yöneticileri, İl Kadın Kolları Başkanı Yasemin Özdemir, İl Gençlik Kolları Başkanı Baki Özdemir, İl Eski Başkanı Mahmut Civelek, Körfez Belediyesi önceki dönem Başkanı İsmail Baran ve delegeler katıldı. Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt Kovid-19 salgınına yakalanmasın nedeni ile kongreye katılamadığı öğrenildi.
“HEYECANLIYIZ”
Açılış konuşmasını gerçekleştiren İlçe Başkanı Ramazan Tuna, “Bugün çok rahatım. O kadar mutluyum ki belki hayatımın en mutlu gününü yaşıyorum. 19 yaşındayız. Ülkemizde çok büyük hizmetler yaptık. Bu kongrelerimizde bir hedef koyduk. 2023 seçimlerinde tarihin en yüksek oy oranını alarak Cumhurbaşkanımızı tekrar seçeceğiz. Çok kıymetli teşkilat mensuplarımız var. Tevazu samimiyet ve gayretle çalışacağız. Bunun için heyecanlıyız. Aziz millete hizmet etmek için heyecanlıyız. Rabbim nasip etti 20 aydan beri Körfez’de başkanlık yapıyorum” dedi.
“TEK LİSTE DİYE KÜÇÜMSEMEYELİM”
“Körfez’de bugüne kadar aldığımız oylardan daha yüksek bir oy alarak seçimi tamamlayacağız” diyen Tuna, “Partimizin kapısı ardına kadar açık. Her gelene gönülden yardımcı olmaya çalıştık. Rabbim bizleri mahcup etmesin. İl Başkanımıza teşekkür ediyorum. Gece gündüz çalışıyor. Allah razı olsun milletvekillerimiz, belediye başkanlarımız ile birlikte çalışıyoruz. 2023 seçimler için Körfez olarak bir hedef koyduk. Körfez’de bugüne kadar aldığımız oylardan daha yüksek bir oy alarak seçimi tamamlayacağız. Tek liste diye küçümsemeyelim. Delegelerimiz muhakkak oylarını kullansın. Yönetim kurullarını oluşturmak zordur. Kalbi kırılan arkadaşlarımız lütfen kırılmasın. Onlarla da birlikte çalışacağız” ifadelerini kullandı.
“40 TRİLYON HARCANDI”
Tuna’nın ardından konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, “Her zaman bütün engelleri güçlü bir şekilde aşan bir liderin teşkilatı. Eskiden bize kalk derlerdi kalkardık. Otur derlerdi otururduk. Şimdi ise o oyun öyle oynanmaz böyle oynanır diyoruz. Biz de belediye olarak bu teşkilata layık olan hizmetler üretiyoruz. Körfez’in en büyük problemi Barbaros Mahallesi’ndeki tehlike. Bakanlığımız ile konuştuk. Kabakoz ile beraber Barbaros Mahallemizin taşınması kararı aldık. 2019- 2020 yılları arasında 40 trilyon lira sadece asfalta harcandı. 2 tane mahallemizde çalışmalar devam ediyor. 2020 yılının sonuna kadar Körfez’de değişmesi gereken altyapılar değişecek. Tüm işlemler projeler toplam 122 milyon lira. Buradan baktığımız zaman Cumhurbaşkanımızın vizyonunun ne kadar önemli olduğunu görüyoruz” dedi.
“OYUN OYNAMAYA BAŞLADI”
Büyükakın’ın ardından konuşan AKP İl Başkanı Mehmet Ellibeş, “Dünya yeniden şekilleniyor. Bunu görmemezlikten gelmek mümkün değil. Sabah da ifade ettim. Tıpkı kurtuluş savaşında olduğunu gibi Yunanistan üzerinden Emperyalist güçler oyun oynamaya başladı. Bakıyorsunuz Amerika’daki seçimde de, Fransa’daki seçimde de Recep Tayyip Erdoğan gündemde. Bugüne kadar gelinen süreçte her birimizin önemi var. İnandığımız yolda el ele kol kola yürümek gibi bir sorumluluğumuz var. Fitneyi, fesadı, fücuru aramıza sokmayacağız. Beraber kol kola inandığımız yolda yürümeye devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.
RAMAZAN TUNA’NIN YÖNETİMİ
Ramazan Tuna
Abdulkerim Koçlu
Ahmet Aslan
Ahmet Çınar
Ahmet Kapçak
Ahmet Üzümcü
Aysun Demir
Büşra Çakır
Erdal Durmuş
Erdal Oruç
Erdoğan Songur
Fatih Yalçın
Mehmet Ak
Nevzat Coşkun
Nigar Yağız
Nurali Çiftçi
Nurettin Okudan
Osman Bekci
Sevil Özbek
Şaban Aydın
Şener Seçkin
Şirin Ayan
Taner Sarıçayır
Tuncay Baran
Tuncay Kurt
Türkay Kaya
Yasin Kabadayıoğlu
Yunus Küçük
Zeki Kurtuluş
Zeynep Hilal Dönmez
İL DELEGELERİ
Ramazan Tuna
Şener Söğüt
SelattinKabadayıoğlu
Engin Koyun
Osman Badem
İsmail Baran
Mehmet Şendoğan
Faruk Denli
İbrahim Çırpan
Ömer Efe
Tuba Erdemir
Fehmi Öztürk
Selami Tanış
Mete Bilgin
Sinan Barış Kaya
Doğan Orak
Canan Mollaoğlu
Murat Gülbiçim
Recep Akova
Ayşe Hacet Aşar
Cengiz Öztürk
Kadir Alçık
Mehmet Şahin Ergün
Mehmet Sayın
Haydar Yıldırım
Mehmet Allak
Seyfettin Yıldız
Leyla Yıldırım
Ali Erdi Ogan
Fatih Yalçın
Kadir Aydoğdu
Erdal Durmuş
Ahmet Aslan
Nigar Yağız
Şener Seçkin
Zeki Kurtuluş
Nurettin Okudan
Sevil Özbek
Nurettin Yıldırım
Taner Sarıçayır
Habib Aşı
Tuncay Baran
Yusuf Baki
Yunus Küçük
Hayati Şaştım
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.