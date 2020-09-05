Hüseyin Gülseven hayatını kaybetti

HİDROS GRUP BÜNYEMİZDE ÇALIŞTIRILMAK ÜZERE ARKADAŞLAR ARIYORUZ

1 BİLGİ İŞLEM - Üniversitelerin ya da meslek yüksek okullarının bilişim teknolojileri bilgisayar donanım veya yazılım bölümlerinden mezun; - Şirket...

0262 335 63 66

HİDROS GRUP