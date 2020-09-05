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05 Eyl 2020 - 16:33- Gündem G: 05 Eyl 2020 - 16:36

Sokağa çıkma yasağı olacak mı?

İçişleri Bakanı Yardımcısı ve Bakanlık Sözcüsü İsmail Çataklı, artan vaka sayılarının ardından gündeme gelen sokağa çıkma yasağı konusunda açıklamalarda bulundu.
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Artan corona virüsü vakalarıyla birlikte akıllara gelen sorulardan biri de pandeminin ilk dönemlerinde uygulanan sokağa çıkma yasaklarının yeniden başlayıp başlamayacağı. İçişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Çataklı, sokağa çıkma yasağının şu anda söz konusu olmadığını söyledi.

BU CANLI SÜREÇ

Çataklı, şöyle konuştu: “Sağlık Bakanlığımızın Bilim Kurulu değerlendirme yapıyor, bir tavsiyede bulunuyor. Sağlık Bakanlığımız değerlendirdikten sonra İçişleri Bakanlığına iletiliyor. O çerçevede tedbirler geliştiriliyor. Bu canlı süreç, dinamik süreç. Bu canlı süreç, dinamik süreç. Bu kapsamda zaten zaman zaman belli tedbirler alınıyor ama sokağa çıkma kısıtlaması ve benzeri ile ilgili alınmış bir karar yok. Şu anda bir değerlendirme de yok ama ilerleyen süreçte inşallah bu aşamaya gelmeyiz” ifadelerini kullandı.

05 Eyl 2020 - 16:33 - Gündem

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