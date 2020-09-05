Kural ihlali yapan 119 kişiye para cezası 

Korona virüs salgınının yayılmasının önlenmesi kapsamında alınan tedbirlere istinaden Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Ekipleri tarafından 4 Eylül günü yapılan kontrollerde 2 bin 641 iş yeri denetlenirken 20 bin 708 kişi sorgulandı. Yapılan denetimlerde karantina ihlali yapan 25 şahsa, sosyal mesafe kuralına uymayan 27 şahsa ve maske takmadığı için 67 şahsa olmak üzere toplam 119 kişiye idari para cezası uygulandı. Uygulamalarda çeşitli suçlardan aranan 44 kişi de yakalanarak gözaltına alındı.