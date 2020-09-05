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05 Eyl 2020 - 20:10- Ekonomi

Motorinde büyük indirim beklentisi!

Akaryakıt sektöründeki yetkililerden edinilen bilgilere göre, pazartesi gecesinden itibaren geçerli olacak şekilde motorinde 21 kuruş indirim yapılması bekleniyor.
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Döviz kurlarındaki dalgalanma ile birlikte akaryakıt fiyatlarında da inişli-çıkışlı bir döneme girildi. Sektör kaynaklarından edinilen bilgilere göre, motorinde indirim yapılması beklendiği bildirildi. Pazartesi gecesi gerçekleşmesi beklenen 21 kuruşluk indirim sonrası İstanbul’daki motorin fiyatlarının 6,10 TL’den 5,89 TL’ye düşmesi bekleniyor. Ankara’da ise 6,15 TL olan motorinin litre fiyatının 5,94 TL’den satılması bekleniyor. İzmir’de de motorin fiyatının 6,18’den 5,97’ye inmesi bekleniyor.

05 Eyl 2020 - 20:10 - Ekonomi

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