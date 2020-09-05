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05 Eyl 2020 - 20:30- Gündem G: 05 Eyl 2020 - 20:34

Bakan Koca günlük verileri paylaştı

Sağlık Bakanlığı Türkiye'nin günlük corona virüsü tablosunu paylaştı.

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Sağlık Bakanlığı’nın duyurduğu güncel corona virüsü verilerine göre test sayısı 99 bin 497 artarak 7 milyon 682 bin 697 oldu.

Son 24 saatte bin 673 vaka tespit edildi, toplam vaka sayısı 278 bin 228’e çıktı. 56 kişinin daha yaşamını yitirmesiyle can kaybı 6 bin 620’ye yükseldi.

5 Eylül verilerine göre 984 hasta daha sağlığına kavuştu, toplam iyileşen kişi sayısı 250 bin 92’ye ulaştı. Öte yandan hastalardaki zatürre oranı yüzde 7.5, ağır hasta sayısı da bin 91 oldu.

“BİRLİKTE MÜCADELE EDEREK VİRÜSÜ YENEBİLİRİZ”

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, güncel corona verilerine ilişkin değerlendirmesinde vatandaşlara tedbir çağrısı yaptı.

Bakan Koca, şu ifadeleri kullandı:

* Sevdiklerimizi korumak için tedbirlere uymak zorundayız. Bu zorunluluk her birimiz için kimsenin bizi zorlamadan uymamız gereken bir ödevdir.

* Ancak birlikte mücadele ederek virüsü yenebiliriz. Gücümüz birlikte tedbirlere uymakta.

DÜN BİN 612 VAKA GÖRÜLMÜŞTÜ

4 Eylül corona verilerine göre bin 612 vaka tespit edilmiş, 53 kişi hayatını kaybetmiş ve bin 21 hasta iyileşmişti.

05 Eyl 2020 - 20:30 - Gündem

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