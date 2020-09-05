Tartıştığı eşini boğarak öldüren müezzin tutuklandı

Olay, sabah saatlerinde İzmit 28 Haziran Mahallesi Eski İstanbul Caddesi üzerinde bulunan bir sitede meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, İzmit ilçesinde bir camide müezzin olarak görev yapan Zülküf Güneş (40) ve boşanmak üzere olduğu din görevlisi eşi Özlem Güneş (39) arasında gece saatlerinde tartışma çıktı. Çıkan tartışma büyüyerek kavgaya dönüştü. Kavga sırasında Özlem Güneş eline aldığı bıçakla Zülküf Güneş’i boynundan bıçakladı. Yaralanan Zülküf Güneş, Özlem Güneş’i boğarak öldürdü. Yaşanan olaydan sonra saatlerce evde yaralı halde bekleyen Zülküf Güneş, sabah saatlerinde polis ekiplerini arayarak eşini öldürdüğünü itiraf etti. Olay yerine gelen polis ekipleri tarafından katil zanlısı yapılan tedavisinin altından gözaltına alınırken, Özlem Güneş’in cenazesi Kocaeli Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Cinayeti ihbar eden Zülküf Güneş, emniyette tamamlanan işlemleri ardından Kocaeli Adliyesi’ne sevk edildi. Hakim karşısına çıkartılan şahsın tutuklanarak cezaevine gönderilmesine karar verildi.
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.