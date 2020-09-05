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05 Eyl 2020 - 22:53- Asayiş G: 05 Eyl 2020 - 22:54

Tartıştığı eşini boğarak öldüren müezzin tutuklandı

İzmit’te aralarında çıkan kavga sırasında kendisini boynundan bıçaklayan eşini boğarak öldüren müezzin tutuklandı.
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Olay, sabah saatlerinde İzmit 28 Haziran Mahallesi Eski İstanbul Caddesi üzerinde bulunan bir sitede meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, İzmit ilçesinde bir camide müezzin olarak görev yapan Zülküf Güneş (40) ve boşanmak üzere olduğu din görevlisi eşi Özlem Güneş (39) arasında gece saatlerinde tartışma çıktı. Çıkan tartışma büyüyerek kavgaya dönüştü. Kavga sırasında Özlem Güneş eline aldığı bıçakla Zülküf Güneş’i boynundan bıçakladı. Yaralanan Zülküf Güneş, Özlem Güneş’i boğarak öldürdü. Yaşanan olaydan sonra saatlerce evde yaralı halde bekleyen Zülküf Güneş, sabah saatlerinde polis ekiplerini arayarak eşini öldürdüğünü itiraf etti. Olay yerine gelen polis ekipleri tarafından katil zanlısı yapılan tedavisinin altından gözaltına alınırken, Özlem Güneş’in cenazesi Kocaeli Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Cinayeti ihbar eden Zülküf Güneş, emniyette tamamlanan işlemleri ardından Kocaeli Adliyesi’ne sevk edildi. Hakim karşısına çıkartılan şahsın tutuklanarak cezaevine gönderilmesine karar verildi.

05 Eyl 2020 - 22:53 İHA Kocaeli- Asayiş

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