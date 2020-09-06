Hava bir günde 28 derece soğuyacak!

ABD’nin Colorado eyaletine bağlı Denver kentindeki hava durumundaki tahmini düşüş görenleri tüm dünyada merakla bekleniyor. Denver kentinde, 8 Eylül’de, kuvvetli bir soğuk hava dalgasının sıcaklığı 1 günde 28-30 derece düşürmesi ve kar yağışına neden olması tahmin ediliyor. Şehirde yaşanacak şiddetli sıcaklık düşüşü merakla beklenirken, halkın endişeli olduğu bildirildi.