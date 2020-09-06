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06 Eyl 2020 - 09:55- Dünya G: 06 Eyl 2020 - 09:57

Hava bir günde 28 derece soğuyacak!

ABD’nin Colorado eyaletine bağlı Denver kentinde 8 Eylül’de, kuvvetli bir soğuk hava dalgasının sıcaklığı 1 günde 28-30 derece düşürmesi ve kar yağışına neden olması tahmin ediliyor.

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ABD’nin Colorado eyaletine bağlı Denver kentindeki hava durumundaki tahmini düşüş görenleri tüm dünyada merakla bekleniyor. Denver kentinde, 8 Eylül’de, kuvvetli bir soğuk hava dalgasının sıcaklığı 1 günde 28-30 derece düşürmesi ve kar yağışına neden olması tahmin ediliyor.  Şehirde yaşanacak şiddetli sıcaklık düşüşü merakla beklenirken, halkın endişeli olduğu bildirildi.

06 Eyl 2020 - 09:55 - Dünya

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