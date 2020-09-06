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06 Eyl 2020 - 10:14- Gündem G: 06 Eyl 2020 - 10:16

Büyükşehir, sokağa atılan aileye sahip çıktı

Derince'de ikamet eden ve ev sahipleri tarafından sokağa atılan Ferdi ve Arzu Özçelik çiftinin yardımına Büyükşehir koştu.
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Derince'de Sırrıpaşa Mahallesi’nde kirada oturan Ferdi ve Arzu Özçelik çiftinin evlerinde bulunmadıkları bir vakitte, kiralarını ödeyemedikleri için ev sahipleri tarafından eşyaları sokağa atıldı. Durumu öğrenen Kocaeli Büyükşehir Belediyesi de sokağa atılan aileye sahip çıkarak Barınma Konaklama ve Sosyal Yardım Merkezi’nde çifti misafir etti.

YARDIM MERKEZİNDE MİSAFİR EDİLDİLER

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, vatandaşının yanında olduğunu onlara kol kanat gerdiğini her fırsatta göstermeye devam ediyor. Sokakta kalan her vatandaşının yardımına koşan Büyükşehir, bu kez Derince ilçesinde yaşayan Ferdi ve Arzu Özçelik çiftinin yardımına koştu. Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığına bağlı Barınma Konaklama ve Sosyal Yardım Merkezi’nde misafir edilen Ferdi ve Arzu Özçelik çifti pandemi öncesine kadar atık kağıt toplayarak geçimlerini sağlıyordu.

EŞYALARI KULLANILMAZ HALE GELDİ

Salgınla mücadele tedbirleri kapsamında atık kağıt toplayıcılığının yasaklanması ile beraber, il dışında tarlalarda çalışmaya başlayan Özçelik ailesi; evlerine döndüklerinde eşyalarının yerinde yeller estiğini belirtti. Sokağa atılan eşyaların üzerinde kedi ve köpeklerin uyuduğu için kullanılamaz hale geldiğini, bir kısmının da çalındığını belirtti. Durumu öğrenen Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığına bağlı Mobil Sosyal Destek Ekibi de ilimizde meydana gelen bu tür durumlarda vatandaşlara ivedilikle müdahale ettiği gibi bu duruma da müdahale etti.

“ALLAH, DEVLETİMİZİ BAŞIMIZDAN EKSİK ETMESİN”

Barınma Konaklama Sosyal Yardım Merkezinde misafir edilen Özçelik ailesi; “Devletimizden, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanımız Tahir Bey’den ve tüm emeği geçen yetkililerden Allah razı olsun. Bize yeni kıyafetler verdiler. Bizi burada misafir ediyorlar. Hemen geldiler, bize sahip çıktılar. Bizi sokakta bırakmadılar. Allah, Devletimizi başımızdan eksik etmesin” dedi.

06 Eyl 2020 - 10:14 - Gündem

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