Gündoğdu, Gebze’deki dev spor kompleksini inceledi

Gebze’ye bir spor tesisi daha kazandıracak olan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, proje kapsamında Cumhuriyet Mahallesi’ne spor salonu ve yüzme havuzundan oluşan dev bir spor kompleksi inşa ediyor. Mahalle-okul tipi spor salonu ve kısa kulvar yüzme havuzundan oluşacak olan spor kompleksi, Gebze halkına hizmet verecek. Başkan Doç. Dr. Tahir Büyükakın’ın talimatı ile projeleri adım adım takip eden Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Balamir Gündoğdu, inşa aşamasındaki dev spor kompleksinde incelemelerde bulundu.

GÜNDOĞDU “BİRÇOK BRANŞTA SPORCUMUZ YETİŞECEK”

İl genelindeki önemli projelerin takibini sıkı bir şekilde yapan Genel Sekreter Gündoğdu, Cumhuriyet Mahallesindeki spor kompleksinde incelemelerde bulundu. Gündoğdu, “Gebze’mize bir başka spor kompleksini inşa ediyoruz. Burada birçok branşta sporcumuz yetişecek. Gençlerimiz müsait zamanlarında burada spor yapacak ve kötü alışkanlıklara yönelmeyecek” dedi. İnceleme sırasında Yapı Kontrol Daire Başkanlığı uzman personelleri, Genel Sekreter Gündoğdu’ya proje hakkında bilgi verdi.

SPOR SALONU TAMAMLANDI, HAVUZDA İMALATLAR DEVAM EDİYOR

Büyükşehir Belediyesi, yeni yeteneklerin keşfedilmesi için tüm ilçelere spor salonu ve yarı olimpik yüzme havuzları inşa ediyor. Gebze’ye her ikisinin de bulunduğu bir spor kompleksi inşa eden Büyükşehir, spor salonundaki çalışmaları ufak işlerin dışında tamamladı. Yüzme havuzunda ise çelik çatı, kompozit cephe kaplama, kenet çatı cephe kaplama, bina içi seramik ve havalandırma tesisatı imalatlarını gerçekleştiriyor. Ayrıca elektrik ve mekanik tesisat imalatları da devam ediyor.

SPOR SALONU BİN 590 METREKARE KULLANIM ALANINA SAHİP

Zeminde 1070 metrekare alana sahip olacak mahalle tipi spor salonunun toplam kullanım alanı, bin 590 metrekare olana sahip. Yapının zemin katında Fiba onaylı pvc zemin kaplamalı basketbol ve voleybol kombine müsabaka sahası yer alıyor. Bu katta A ve B takımı soyunma odaları, 220 koltuklu tribün, büfe, görevli odaları, antrenör odası, hakem odası, iki adet antrenman potası ve teknik ihtiyaç odaları bulunuyor.

FARKLI BRANŞLAR İÇİN SALONLAR BULUNUYOR

Birinci katta ise 3 adet spor salonu bulunuyor. Bu katta bir numaralı 30,00 çarpı 5,70 ölçülerinde çok amaçlı spor salonu yer alıyor. Bu salonda eskrim, atıcılık, okçuluk ve masa tenisi gibi sporlar yapılabilecek. 9,10 çarpı 9,50 ölçülerindeki ikinci salon güreş, karete, teakwando, judo, fitness ve plates sporlarına imkân veriyor. Üçüncü salon da güreş, karete, teakwando, judo, fitness ve plates sporları için alternatif mekân olarak kullanılacak.

6 KULVARLI YÜZME HAVUZU

Komplekste yer alacak eğitim amaçlı kısa kulvar yüzme havuzu bodrum, zemin ve bir kattan oluşacak. Bodrum katta teknik birimler, kondisyon salonu ve güreş, teakwando, judo, step, plates sporlarının yapılacağı iki adet çok amaçlı spor salonu bulunacak. Zemin katta 6 kulvarlı 1,5 metre deriliğinde havuz yapılıyor. Havuzdaki çalışmaların en kısa sürede tamamlanması amaçlanıyor.

İKİ HAVUZ

Havuz 15,60 çarpı 25 metre ölçülerinde olacak. Bu katta bir de 2 kulvarlı 80 santimetre derinliğinde 15,60 çarpı 5,20 ölçülerinde çocuk havuzu bulunacak. Yüzme havuzunun birinci katında da eğitim salonu, kafeterya ve 130 kişilik tribün yer alacak. Havuzun toplam inşat alanı 3 bin 96 metrekare olacak. Tesisin dışında 100 araçlık bir de otopark oluşturulacak.