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06 Eyl 2020 - 10:17- Gündem G: 06 Eyl 2020 - 10:19

Yaşlı çiftin ihtiyaçlarını Büyükşehirli “Evlatları” karşılıyor

Çeşitli hastalıklardan dolayı 3 çocuklarını yıllar önce kaybeden Musa ve Kibar çiftinin ihtiyaçlarını “Evlatlarım” dedikleri Büyükşehir personeli karşılıyor
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Çocuklarını yıllar önce kaybeden ve kötü koşullar altında yaşayan yaşlı çifte Kocaeli Büyükşehir Belediyesi yardım elini uzattı. İzmit Durhasan Mahallesi’nde yaşayan Musa ve Kibar Malkoç çiftinin temizlik, sağlık ve yemek ihtiyaçları Büyükşehir ekipleri tarafından titizlikle yerine getirildi. Çift, tüm ihtiyaçlarını karşılayan Büyükşehir Belediyesi personeline ise “Evlatlarım” diye sesleniyor.

BÜYÜKŞEHİR 153

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı, ihtiyaç sahiplerine ulaşmaya devam ediyor. Büyükşehir ekiplerinin tespit ettiği ya da vatandaşların Büyükşehir 153 Çağrı Merkezi’ni arayarak bildirdikleri ihtiyaç sahipleri sahipsiz bırakılmıyor. Büyükşehir’in destek verdiği ailelerden biri de Musa ve Kibar çifti oldu.

İHTİYAÇ SAHİBİ OLDUKLARI BELİRLENDİ

Büyükşehir ekipleri tarafından yapılan sosyal inceleme neticesinde Malkoç ailesinin ihtiyaç sahip olduğu belirlendi. Kendi ihtiyaçlarını karşılayamayan çiftin ihtiyaçları Büyükşehir’e bağlı Evde Bakım, Gönül Kazan ve Geniş Ailem birimleri tarafından karşılandı. Gölcük Engelliler Dayanışma ve Yardımlaşma Derneği’nin de destek verdiği aileye düzenli olarak sıcak yemek götürülüyor. Nakdi yardımın yanında giyim desteği de verilen ailenin evi köşe bucak temizlenerek hijyen ortamı sağlanıyor.

HER TÜRLÜ YARDIM SAĞLANIYOR

Geniş Ailem birimi vasıtasıyla da aileye refakatçi desteği sağlanarak sağlık kurumlarından randevu ve ulaşım hizmeti veriliyor. Yine Gönül Kazan birimi tarafından aileye düzenli olarak sıcak yemek götürüldü. Ayrıca Malçok ailesine nakdi yardımın yanında giyim desteği de sağlandı. Evde Bakım birimi tarafından da ev, köşe bucak temizlenerek daha temiz bir ortamda bulunmaları sağlandı.

“YAPILAN DESTEĞE SEVİNİYORUZ”

Evlerinin tadilattan geçirildiğini söyleyen Malkoç çifti, “Evimizin ihtiyacı olan badana ve boya işlemleri de yapıldı. Baştan aşağı temizlendi. Biz yaşlı insanlarız. Kendi ihtiyaçlarımızı karşılamakta zorlanıyoruz. Büyükşehir Belediyesi bize yemek getiriyor. İhtiyaçlarımızı karşılıyor. Yapılan bu desteğe çok seviniyoruz. Emeği geçen herkese teşekkür ederiz. Allah razı olsun” ifadelerini kullandı.

DESTEKLER DEVAM EDECEK

Büyükşehir Belediyesi Sağlık ve Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı’na bağlı yetkililer, Malkoç çiftinin yıllar önce 3 çocuğunu çeşitli hastalıktan dolayı kaybettiğini belirtti. Çiftin de rahatsızlığının bulunduğunu belirten yetkiler, yapılan desteğin devam edeceğini vurguladılar. Yetkililer, vatandaşların Büyükşehir 153 Çağrı Merkezi’ni arayarak ihtiyaç sahiplerinin belirlenmesinde yardımcı olabileceğinin altını çizdiler.

06 Eyl 2020 - 10:17 - Gündem

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