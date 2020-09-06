Yoğun ders temposuna Akademi Lise molası

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetler Dairesi Başkanlığı’na bağlı olarak lise öğrencilerine eğitim hizmeti veren Akademi Liseyle başarı yakalayan öğrenciler duygularını anlattı. Yoğun ders trafiğinin arasında yapılan sosyal faaliyetlerle Akademi Lise’nin bir mola gibi geldiğine vurgu yapan öğrenciler, Türkiye’nin önemli üniversitelerinde okuyacak olmanın memnuniyetini yaşıyor.

“AKADEMİ LİSE’NİN DESTEĞİ İLE TÜRKİYE 270’İNCİSİ OLDUM”

YKS’de Türkiye 270’incisi olan Ahmet Akif Kaya bu süreçte Akademi Lise’de aldığı desteğin kendisi için önemli olduğunu vurgulayarak “Akademi Lise’de iki yaz sezonunda bulundum, bana çok faydası oldu. Özelikle yapılan sosyal faaliyetler yoğun ders temposunda ilaç gibi geldi.” dedi.

“TAHİR BAŞKANIMIZIN BİLİME VE TEKNOLİJİYE ÖNEM VERMESİ BİZİM İÇİN ŞANS”

Teknolojiyi çok sevdiğini söyleyen Ahmet Akif “Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın’ın bilimle uğraşan öğrencilere çok destek verdiğini duydum, gördüm. Bu hepimiz için şans. Ben de buradan yola çıkarak Boğaziçi Üniversitesi Elektrik Mühendisliği bölümünü okuyacağım. İleride robotik alanında çalışmalar yapmak istiyorum ve Akademi Lise daima gönlümde olacak. Kısacası hayallerimin peşinde koşacağım.” diye konuştu.

“TIP VE TEKNOLOJİYİ BİR ARAYA GETİRİP FAYDALI ÇALIŞMALAR YAPMAK İSTİYORUM”

Hacettepe Tıp Fakültesi’ni kazanan Servet Hakan Altay ise Akademi Lise’deki fırsat eşitliğinin önemine vurgu yaparak, “Akademi Liseler Kocaeli’nin her bölgesindeki öğrencilere el uzatıyor ve herhangi bir ücret talep edilmiyor. Bu şekilde herkese aynı fırsatı sunması son derece önemli. Ben de tıp ve teknolojiyi bir araya getirerek multidisipliner bir yaklaşımla çalışmalar yapmak istiyorum. Akademi lise projesi değerlidir, emeği geçenlere teşekkür ederim.” İfadelerini kullandı.

“AKADEMİ LİSE SAYESİNDE PROFESYONEL NEY ÇALIYORUM”

Akademi Lise’de kendini yeniden keşfettiğini belirten Erbil Badem ise Akademi Lise’de aldığı Ney kursuyla profesyonel anlamda Ney üflediğini belirterek, İlahiyat Fakültesi’nde okuyup ileride öğretim görevlisi olmayı hedeflediğini söyledi. Bir başka öğrenci Zeynep Rana Sarı ise “Akademi Lise ile kendimi buldum ve başarı sağladım, yapılan sosyal faaliyetlerle zihin dünyamız rahatladı” diyerek Akademi Lise’nin öğrencilere kattığı değere işaret etti.

“ÖĞRETMEN ÖĞRENCİ İLİŞKİSİ ÇOK BAŞARILI”

Selçuk Üniversitesi Hukuk Fakültesi’ne yerleşen Rüveyda Yeşilyurt ise hedefinin savcı olmak olduğunu belirterek Akademi Lise’nin hayatın her alanında kendisine çok şey kattığını aktardı. Öğrenciler, Akademi Lise Projesinden dolayı başta Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın olmak üzere tüm belediye personeline teşekkür ettiler.