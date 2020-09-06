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06 Eyl 2020 - 10:19- Spor G: 06 Eyl 2020 - 10:21

Kocaelispor, Modafen’i 2-0 mağlup etti

Sezon öncesi 5. hazırlık maçını Modafenspor ile oynayan Kocaelispor rakibini Mervan ve penaltıdan Doğan’ın golleri ile 2-0 kazandı.

Erdem ÖVÜÇ
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Kartepe’de önceki sabah 10.30’da oynanması gereken ancak elverişsiz hava koşulları nedeni ile Brunga Tesisleri’nde oynanan maça Kocaelispor kalede yeni transfer İsmet, savunmada Semih, Erdinç, Emre Can, Haşim, önlerinde Onur ve Eren ve sağda Yıldıray, solda Hakan, forvet arkasında Yiğitali ileride ise Mervan 11’i ile sahaya çıktı.

İKİNCİ YARIDA İDEAL KARDO

İlk yarıda iki takım da pozisyon üretmekte zorlandık. 45’te Mervan ceza sahası dışından çektiği şut ile fileleri gördü. (1-0) Kocaelispor ikinci yarıya kalede Bayram, sağ bekte Bahri Can, sol bekte Gökhan, savunma ortasında Kemal Can ve Batuhan, önlerinde Mesut ve Serdar, solda Talha, sağda Dilaver, forvet arkasında Cerem ileride ise Doğan 11’i ile sahadaki yerini aldı.

PENALTIDAN DOĞAN ATTI

İlk yarıya oranla ikinci yarıya biraz daha derli toplu başlayan Yeşil Siyahlılar topun hakimi olsa da özellikle basit top kayıpları dikkatlerden kaçmadı. Modafen ekibi sert futbolu tercih ederken zaman zaman oyun içinde gerilimli anlar yaşandı. Bitime 8 dakika kala savunmada oynanan elle müdahale sonrası kazanılan penaltıyı Doğan gole çevirdi ve mücadele de 2-0 sona erdi.

06 Eyl 2020 - 10:19 - Spor

Muhabir Erdem Övüç

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