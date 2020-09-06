Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
06 Eyl 2020 - 10:47- Gündem G: 06 Eyl 2020 - 11:27

AKP'li vekil yasak dinlemedi! 1500 kişilik düğün yaptı

Kocaeli Milletvekili Cemil Yaman yasak dinlemedi. Oğlu Hüseyin Yaman’a Kocaeli’nin Dilovası ilçesinde nikah adı altında bin 500 kişilik düğün düzenledi. Belediye personelinin de kullanıldığı, saatlerce süren dev organizasyonda salgın kuralları hiçe sayıldı.
mask

4 Eylül 2020 itibariyle düğünlerle ilgili pek çok yasak uygulamaya girdi. Yasaklara göre köy düğünü, sünnet düğünü, kına gecesi, nişan ve benzeri etkinliklere müsaade edilmeyecek. Çiftler sadece 1 saatle sınırlı olmak üzere nikah yapabilecek. Ancak bu yasak AKP Kocaeli Milletvekili Cemil Yaman için geçerli olmadı. Yaman, Dilovası'nda yer alan Karayolları Genel Müdürlüğü tesislerinde oğlu Hüseyin Yaman için bin 500 kişilik dev bir düğün organizasyonu düzenledi.

BELEDİYE PERSONELİ ÇALIŞTIRILDI

Düğün organizasyonu için belediye personeli seferber edildi. Düğünden saatler önce bölgeye giden belediye temizlik işçileri sokakları süpürdü, kaldırım kenarlarını boyadı ve yolları yıkadı. İzmit Körfezi ve Osman Gazi Köprüsü manzaralı özel düğün alanında 1.500 kişilik davetli listesi için masa ve sandalye hazırlığı yapıldı. Yasakların delindiği düğünde Kocaeli Valisi Seddar Yavuz da yer aldı. Düğünle ilgili eleştirilerin dile getirildiği sosyal medyada paylaşım yapan Yavuz, düğünde yer aldığı fotoğraflarıyla birlikte tebrik mesajı paylaştı. Yavuz, “Çok kıymetli Kocaeli Milletvekilimiz Sayın Cemil Yaman’ın oğlu Hasan Hüseyin ve Rümeysa çiftinin nikah törenine katılarak bir ömür boyu mutluluklar diledik” dedi.

NİKAHI BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI KIYDI

Sakarya'dan New Trend isimli bir düğün organizasyon şirketi düğün için bütün hazırlıkları yaptı. Cemil Yaman'ın oğlu Hüseyin Yaman hayatını Rümeysa Telli ile birleştirdi. Genç çiftin nikahını Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın kıydı.

YASAK SADECE AKP'Lİ OLMAYANLARA MI VAR?

Saat 19.00'da başlayan düğün töreni saatlerce sürdü. Düğünde yasak olmasına rağmen yemek servisi de yapıldı. Kavurma, tavuk ve aşure servisleri yapıldı. Konuyla ilgili Sözcü'ye konuşan CHP Kocaeli İl Başkanı Harun Özgür Yıldızlı şu ifadeleri kullandı:

* Milli bayram kutlamaya geldiğinde katılmamak için bin bir bahane bulanlar yasakları delerek binlerce kişilik organizasyon yapabiliyor. 30 Ağustos'u corona virüsü nedeniyle kısıtlayan zihniyet bugün Kocaeli'de dev bir organizasyonla düğün yapıyor.

* Bu yasaklar sadece AKP'li olmayanlar için mi var? AKP'lilerin dokunulmazlığı corona virüsü için de mi geçerli? Akıl alır gibi değil.  (SÖZCÜ)

06 Eyl 2020 - 10:47 - Gündem

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Günlük 0 TL'den başlayan fiyatlarla ilanınızı oluşturun yayınlayın
Yoğun ders temposuna Akademi Lise molası mask
Yoğun ders temposuna Akademi Lise molası
Yaşlı çiftin ihtiyaçlarını Büyükşehirli “Evlatları” karşılıyor mask
Yaşlı çiftin ihtiyaçlarını Büyükşehirli “Evlatları” karşılıyor
Hüseyin Gülseven hayatını kaybetti mask
Hüseyin Gülseven hayatını kaybetti
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Maalesef tavsiyelere uyulmuyor mask
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Maalesef tavsiyelere uyulmuyor
Kışladüzü’nün sorunu çözülüyor mask
Kışladüzü’nün sorunu çözülüyor
Bakan Varank, yerli elektrikli scooteri test etti mask
Bakan Varank, yerli elektrikli scooteri test etti
Anket Futbol ligleri ertelensin mi?
BEĞEN 28 B
TAKİP ET 5 B
TAKİP ET
TAKİP ET
Eski başkan Sefa Sirmen, Marmaris’e mi yerleşiyor mask
Eski başkan Sefa Sirmen, Marmaris’e mi yerleşiyor
Kocaeli'nin 5 ilçesi elektriksiz kalacak mask
Kocaeli'nin 5 ilçesi elektriksiz kalacak
Gölcük’te 4 katlı apartman karantinaya alındı mask
Gölcük’te 4 katlı apartman karantinaya alındı
Honda zanlıları adliyeye sevk edildi mask
Honda zanlıları adliyeye sevk edildi
Cami müezzini eşini boğarak öldürdü! mask
Cami müezzini eşini boğarak öldürdü!
Fuhuş operasyonu! 11 gözaltı mask
Fuhuş operasyonu! 11 gözaltı

GALERİ

 1 dakika ile sınavı kaçırdı, içeri girebilmek için dakikalarca dil döktü mask
 1 dakika ile sınavı kaçırdı, içeri girebilmek için dakikalarca dil döktü
Fiyatların düşmesiyle vatandaşlar balık tezgahlarına akın etti mask
Fiyatların düşmesiyle vatandaşlar balık tezgahlarına akın etti
İzmit'te zincirleme kaza! 28 araç birbirine girdi mask
İzmit'te zincirleme kaza! 28 araç birbirine girdi
Tarihi surların yanı başında inşaat kazısı ekipleri harekete geçirdi mask
Tarihi surların yanı başında inşaat kazısı ekipleri harekete geçirdi
11 aracın karıştığı zincirleme kaza güvenlik kameralarına yansıdı mask
11 aracın karıştığı zincirleme kaza güvenlik kameralarına yansıdı
Sabahları inşaatta çalışıp akşamları antreman yapıyorlar mask
Sabahları inşaatta çalışıp akşamları antreman yapıyorlar
BEĞEN 28 B
TAKİP ET 5 B
TAKİP ET
TAKİP ET

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL