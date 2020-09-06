Emekli öğretmen koronaya yenildi

İzmit’te geniş bir kesim tarafından tanınan, emekli öğretmen Adnan Gülaçar, yakalandığı koronavirüs nedeniyle Ardahan Devlet Hastanesi’nde tedavi altına alınmıştı. Gülaçar, doktorların tüm müdahalesine karşın hayata tutunamadı. Emekli-Sen ve CHP’de uzun yıllar görev yapan Adnan Gülaçar’ın cenazesi memleketi Ardahan’da toprağa verilecek.