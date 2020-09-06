Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
06 Eyl 2020 - 11:10- Gündem G: 06 Eyl 2020 - 11:13

Emekli öğretmen koronaya yenildi

Emekli öğretmen Adnan Gülaçar, koronavirüs tedavisi gördüğü hastanede hayatını kaybetti
mask

İzmit’te geniş bir kesim tarafından tanınan, emekli öğretmen Adnan Gülaçar, yakalandığı koronavirüs nedeniyle Ardahan Devlet Hastanesi’nde tedavi altına alınmıştı. Gülaçar, doktorların tüm müdahalesine karşın hayata tutunamadı. Emekli-Sen ve CHP’de uzun yıllar görev yapan Adnan Gülaçar’ın cenazesi memleketi Ardahan’da toprağa verilecek.

06 Eyl 2020 - 11:10 - Gündem

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Günlük 0 TL'den başlayan fiyatlarla ilanınızı oluşturun yayınlayın
Yoğun ders temposuna Akademi Lise molası mask
Yoğun ders temposuna Akademi Lise molası
Yaşlı çiftin ihtiyaçlarını Büyükşehirli “Evlatları” karşılıyor mask
Yaşlı çiftin ihtiyaçlarını Büyükşehirli “Evlatları” karşılıyor
Hüseyin Gülseven hayatını kaybetti mask
Hüseyin Gülseven hayatını kaybetti
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Maalesef tavsiyelere uyulmuyor mask
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Maalesef tavsiyelere uyulmuyor
Kışladüzü’nün sorunu çözülüyor mask
Kışladüzü’nün sorunu çözülüyor
Bakan Varank, yerli elektrikli scooteri test etti mask
Bakan Varank, yerli elektrikli scooteri test etti
Anket Futbol ligleri ertelensin mi?
BEĞEN 28 B
TAKİP ET 5 B
TAKİP ET
TAKİP ET
Eski başkan Sefa Sirmen, Marmaris’e mi yerleşiyor mask
Eski başkan Sefa Sirmen, Marmaris’e mi yerleşiyor
Kocaeli'nin 5 ilçesi elektriksiz kalacak mask
Kocaeli'nin 5 ilçesi elektriksiz kalacak
Gölcük’te 4 katlı apartman karantinaya alındı mask
Gölcük’te 4 katlı apartman karantinaya alındı
Honda zanlıları adliyeye sevk edildi mask
Honda zanlıları adliyeye sevk edildi
Cami müezzini eşini boğarak öldürdü! mask
Cami müezzini eşini boğarak öldürdü!
Fuhuş operasyonu! 11 gözaltı mask
Fuhuş operasyonu! 11 gözaltı

GALERİ

Fiyatların düşmesiyle vatandaşlar balık tezgahlarına akın etti mask
Fiyatların düşmesiyle vatandaşlar balık tezgahlarına akın etti
İzmit'te zincirleme kaza! 28 araç birbirine girdi mask
İzmit'te zincirleme kaza! 28 araç birbirine girdi
Tarihi surların yanı başında inşaat kazısı ekipleri harekete geçirdi mask
Tarihi surların yanı başında inşaat kazısı ekipleri harekete geçirdi
11 aracın karıştığı zincirleme kaza güvenlik kameralarına yansıdı mask
11 aracın karıştığı zincirleme kaza güvenlik kameralarına yansıdı
Sabahları inşaatta çalışıp akşamları antreman yapıyorlar mask
Sabahları inşaatta çalışıp akşamları antreman yapıyorlar
İşte Kocaeli'nin koronavirüs haritası mask
İşte Kocaeli'nin koronavirüs haritası
BEĞEN 28 B
TAKİP ET 5 B
TAKİP ET
TAKİP ET

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL