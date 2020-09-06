Bizim Tümay, Polonya’da müthiş işler başarıyor!

Gönüllü olarak engelli merkezlerinde, anasınıfında ve ortaokulda beden eğitimi öğretmenliği yapmak için Polonya’ya gelen İzmitli kaleci Tümay Yavuz gururumuz olmaya devam ediyor. Menajeri olmadan önce Kora Korycin’a ardından Michałowo’ya transfer olan Tümay, son takımı Graowka ile de bir birinden başarılı maçlara imza atıyor. Genç file bekçisi yeni sezonda 1’i kupa olmak üzere toplam 6 maça çıktı ve kalesinde sadece 2 gördü.
KÜLTÜR ELÇİMİZ
Lig’de 5’te 5 yapan takımının tüm galibiyetlerinde önemli bir pay sahibi olan Tümay Yavuz, Akademia Techniki’dekaleci antrenörlüğü de yaparak minik file bekçilerine bilgi birikimlerini aktarıyor. Kocaeli’yi Polonya’da başarı ile temsil eden Tümay, Türkiye’yi ve Türk kültürünü Polonyalılara en iyi şekilde aktarmayı da ihmal etmiyor.
DAHA İYİ BİR TEKLİF GELDİ
Tümay Yavuz gazetemize yaptığı özel açıklamada şunları söyledi: Devre arasında 1.5 yıllık anlaşma sağladığım KS Michalowo’dan daha iyi bir teklif gelmesi sebebiyle karşılıklı anlaşarak ayrıldım ve Grabowka ile anlaştım. Kulübün başkanı ve aynı zamanda takımın antrenörü olan Robert Kądzior’un planları da beni oldukça memnun etti.
ÇOK BAŞARILI BİR FUTBOL OKULU
Sezona güzel bir başlangıç yaptık ve şuan lider konumdayız. Türkiye’de yaşadığım şampiyonluk sevinçlerinden sonra Allah’ın izni ile Polonya’da da şampiyonluk duygusunu tatmak istiyorum. Polonya’nın en başarılı futbol okullarından birisi olan Akademia Techniki ile kaleci antrenörü olarak anlaşma sağladım. Akademimizde oynayan birçok futbolcu Polonya milli takımının alt yaş gruplarında forma giyiyor. Böylesi güzel bir akademide çalışıyor olmaktan gurur duyuyorum.
SELAMLARIMI GÖNDERİYORUM
Gelecekteki hedeflerimden biri olan antrenörlük adına çok önemli bir adım atmış bulunmaktayım. Bu ayında Polonya’da açılacak olan UEFA C kursuna katılıp antrenörlük adına resmi olarak ilk adımımı atmış olacağım.Başta doğduğum şehir olan Kocaeli’de yaşayan ailem olmak üzere ülkemdeki herkese bol selamlarımı gönderiyorum. Türkiye’yi ve Kocaeli’yi en iyi şekilde temsil etmek için elimden geleni yapacağıma dair kimsenin şüphesi olmasın.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.