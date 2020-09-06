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06 Eyl 2020 - 15:02- Asayiş G: 06 Eyl 2020 - 15:04

Çaldıkları oto ile birlikte polise yakalandılar

Gölcük'te park halindeki bir otomobili çaldıkları öne sürülen 2 kişi polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı.

Nuri AKÇAHARMAN
Nuri AKÇAHARMAN Tüm Haberleri
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Alınan bilgiye göre Gölcük'te 5 Eylül 2020 günü saat 04 :00 sularında park halinde bulunan bir otomobilin çalınması olayı ile ilgili Kocaeli Emniyet Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı. Asayiş Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlığı Büro Amirliği Ekipleri olayı gerçekleştiren şahısları tespit ederek Sakarya ili Hendek ilçesinde olduklarını belirledi. Düzenlenen operasyonda olayın şüpheliler F.S. ve O.S.gözaltına alınırken çalınan araç ise ele geçirildi. Çalınan araç sahibine teslim edilirken olayı gerçekleştiren şüpheliler tamamlanan işlemlerinin ardından Kocaeli Adliyesine sevk edildi

06 Eyl 2020 - 15:02 - Asayiş

Muhabir Nuri Akçaharman

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