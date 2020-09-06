Yok böyle tesadüf!

Hakem camiasına hizmet eden Baba Hasan Türkmen ve doktor oğlu Mert Türkmen’in aynı hastanede görevli olması tesadüfün böylesi dedirtecek türden. Karamürsel Devlet Hastanesi’nde Halka İlişkiler Sorumluluğu yapan Hasan Türkmen ve oğlu Mert Türkmen aynı hastanede omuz omuza çalışacak.

AFYON’DAN MEZUN OLDU

Mert Türkmen 1996’da Karamürsel Amiral İlköğretim Okulu’ndan mezun oldu. Ardından Kocaeli Anadolu Lisesi’ni bitirdi ve Afyon Kocatepe Üniversitesi Tıp Fakültesi’ni kazandı. Fire vermedenburadan da mezun olan Mert Türkmen doktor oldu ve gözlemci olan babasının çalıştığı Karamürsel DevletHastanesi’ne atandı.Aynı zamanda hakem olan Mert Türkmen, babası ile birlikte hem sağlık hem de hakem camiasına katkı sağlayacak. Mert Türkmen’in annesi, 32 yıllık hemşire Remziye Türkmen ileMert Türkmen’in 14 yaşındaki kardeşi Tuğçe de Mert Türkmen ile gurur duyuyor.

O ARTIK DR. MERT TÜRKMEN!

Genç doktor Mert Türkmen sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda “Bazen hiç bitmeyecekmiş gibi gelen, bazen su gibi akıp geçen 6 yılın sonunda artık -Dr.Mert Türkmen- diyebiliriz sanırım. Pandemi kuralları gereği yanımda olamayan ailem başta olmak üzere emeği geçen tüm hocalarıma, asistan abi ve ablalarıma ve arkadaşlarıma çok teşekkür ederim” dedi.