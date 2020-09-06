Gölcükspor’da sayı 32’ye çıktı!

Gölcükspor’un Düzce Topuk Yaylası kampı tüm hızı ile devam ediyor. Kırmızı Siyahlılarda futbolcu sayısı yeni transferlerle birlikte 32’ye çıktı. Teknik Direktör Tunahan Akdoğan, kamp sonrasında en az 6 ya da 7 futbolcu ile yollarını ayıracak. Düzce’de an itibari ile sadece Fenerbahçe U-19 takımı yer alıyor. Kırmızı Siyahlıların bu takımla hazırlık maçı yapması bekleniyor. Öte yandan Gölcüksporlu yöneticiler ile Fenerbahçe U-19 takımı teknik kadrosu dün çift kale maç yaparak nefes açtı.