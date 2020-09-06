06 Eyl 2020 - 15:48- Spor

Olgunlar çok klas!

Bu yıl üçüncüsünün düzenlendiği Olgunlar Veteranlar Futbol Turnuvası’nda büyük heyecan tüm hızı ile devam ediyor. Fileler bol bol havalanırken usta ayaklar klaslarını konuşturuyor. İşte ilk 4 günde elde edilen skorlar.