Olgunlar çok klas!

1.GÜN SONUÇLAR
Evrensel Matematik Köyü - Süper Akyazı: 1-1
BFM Soğutma - Veteran United: 5-3
Pasifik Gemi Acenteliği - Paktaş Grup: 5-5
Özkaya Ticaret - Gölcük Master: 2-0
2.GÜN SONUÇLAR
Oto Aydeniz - Yağız Kebap: 2-0
Azat Ticaret - Adnan Menlik Akü: 3-1
Maximum Özel Güvenlik - Aslan Master: 3-0
Plajyolu Gençlik - Fiskkos Cafe 5-3
3.GÜN SONUÇLAR
Kullar spor 4 - Çınaraltı künefe 6
Demsan Elektronik - Yörünge İnşaat: 1-3
Kartepe master – SGK Müdürlüğü: 3-1
KTM Gümrük Müşavirliği - Vizyon İnşaat: 9-4
4.GÜN SONUÇLAR
Evrensel Matematik Köyü - Aslan Master: 3-0
Pasifik Gemi Acenteliği - Plajyolu Gençlik: 6-1
BFM Soğutma - Paktaş Grup: 12- 4
Veteran United - Fiskkos Cafe: 5-3
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.